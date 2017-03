10 mil campesinas del FAC se movilizan para denunciar violencia, pobreza y discriminación en la CDMX Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







En el marco del Día Internacional de la Mujer, militantes de la UNTA, CODUC, CIOAC y MST, organizaciones que conforman el FAC, dijeron que “no hay nada que celebrar” pues las familias rurales viven con un dólar al día y las campesinas sólo son titulares del 20 por ciento de las unidades productivas.



Al dar a conocer el posicionamiento de las mujeres del FAC, Araceli Reyes de la UNTA planteó como una de sus demandas exigir el cumplimiento y respeto de los Tratados, así como las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos de las mujeres, niñas y niños para que no sean letra muerta.



“Requerimos de manera urgente estrategias claras de carácter público y programas para el desarrollo de las mujeres; repudiamos el uso clientelar y electorero de programas sociales que utilizan a la mujer como plataforma electoral, social y política” dijo.



En su intervención, Martha Macedo dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA) reclamó que la Secretaría de Agricultura haya cancelado el Programa de Apoyo a la Mujer Emprendedora (PROMETE) , y lo haya sustituido con El Campo en tus Manos, donde los recursos se diluyen. “Es un retroceso de una conquista que se logró con la movilización de 2003” indicó.



A su vez, Elia Amador de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, CODUC, dijo: “no queremos que los derechos de las mujeres sigan en el papel”. Propuso reorientar las políticas públicas con enfoque de género y que las organizaciones campesinas participen en las mesas de trabajo para la renegociación del TLCAN.



Al dar a conocer el pronunciamiento de las mujeres del Movimiento Social por la Tierra, Yuri Uribe pidió la salida de México de la Iniciativa Mérida porque la criminalización de la migración, que hace el presidente Trump, tiene que ver con ese acuerdo de cooperación de los países de Centro América y México con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Reclamó respeto para 5.5 millones de mexicanas que migraron al país del norte, sin cuyo trabajo no puede entenderse el crecimiento de la economía norteamericana y propuso la unidad mesoamericana en defensa del libre tránsito y la protección de los derechos de los migrantes.



También, hizo un llamado al gobierno de la Ciudad de México para que cese la represión a las organizaciones del FAC.



Genoveva Flores de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, (CIOAC) indicó que en el campo las familias no encuentran las oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas por lo que tienen que sobrevivir con menos de un dólar diario. Mencionó que las trabajadoras del campo son las que generan una mayor riqueza a las grandes empresas trasnacionales, las que dejan su vida en los campos de cultivo, las que enferman por los pesticidas en los campos de cultivo y de producción. Son las que, aparte de dejar sus vidas en el campo deben enfrentar el acoso, la violencia y cubrir dobles jornadas.



Los dirigentes de las organizaciones del FAC: Álvaro López Ríos, Marco Antonio Ortiz, Francisco Chew y Gilberto Silvestreacompañaron a las mujeres en el evento al que también asistió el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera así como la presidenta del PRD, Alejandra Barrales.



redaccion@imagenzac.com.mx Alrededor de diez mil mujeres del Frente Auténtico del Campo (FAC) se concentraron en el Monumento a la Revolución donde denunciaron la violencia y discriminación en sus comunidades y exigieron respeto a sus derechos, así como políticas públicas que atiendan la pobreza que enfrentan 12 millones de campesinas.En el marco del Día Internacional de la Mujer, militantes de la UNTA, CODUC, CIOAC y MST, organizaciones que conforman el FAC, dijeron que “no hay nada que celebrar” pues las familias rurales viven con un dólar al día y las campesinas sólo son titulares del 20 por ciento de las unidades productivas.Al dar a conocer el posicionamiento de las mujeres del FAC, Araceli Reyes de la UNTA planteó como una de sus demandas exigir el cumplimiento y respeto de los Tratados, así como las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos de las mujeres, niñas y niños para que no sean letra muerta.“Requerimos de manera urgente estrategias claras de carácter público y programas para el desarrollo de las mujeres; repudiamos el uso clientelar y electorero de programas sociales que utilizan a la mujer como plataforma electoral, social y política” dijo.En su intervención, Martha Macedo dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA) reclamó que la Secretaría de Agricultura haya cancelado el Programa de Apoyo a la Mujer Emprendedora (PROMETE) , y lo haya sustituido con El Campo en tus Manos, donde los recursos se diluyen. “Es un retroceso de una conquista que se logró con la movilización de 2003” indicó.A su vez, Elia Amador de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, CODUC, dijo: “no queremos que los derechos de las mujeres sigan en el papel”. Propuso reorientar las políticas públicas con enfoque de género y que las organizaciones campesinas participen en las mesas de trabajo para la renegociación del TLCAN.Al dar a conocer el pronunciamiento de las mujeres del Movimiento Social por la Tierra, Yuri Uribe pidió la salida de México de la Iniciativa Mérida porque la criminalización de la migración, que hace el presidente Trump, tiene que ver con ese acuerdo de cooperación de los países de Centro América y México con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Reclamó respeto para 5.5 millones de mexicanas que migraron al país del norte, sin cuyo trabajo no puede entenderse el crecimiento de la economía norteamericana y propuso la unidad mesoamericana en defensa del libre tránsito y la protección de los derechos de los migrantes.También, hizo un llamado al gobierno de la Ciudad de México para que cese la represión a las organizaciones del FAC.Genoveva Flores de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, (CIOAC) indicó que en el campo las familias no encuentran las oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas por lo que tienen que sobrevivir con menos de un dólar diario. Mencionó que las trabajadoras del campo son las que generan una mayor riqueza a las grandes empresas trasnacionales, las que dejan su vida en los campos de cultivo, las que enferman por los pesticidas en los campos de cultivo y de producción. Son las que, aparte de dejar sus vidas en el campo deben enfrentar el acoso, la violencia y cubrir dobles jornadas.Los dirigentes de las organizaciones del FAC: Álvaro López Ríos, Marco Antonio Ortiz, Francisco Chew y Gilberto Silvestreacompañaron a las mujeres en el evento al que también asistió el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera así como la presidenta del PRD, Alejandra Barrales. Agregar a favoritos cdmx

campesinas

día internacional de la mujer

fac