11 vehículos involucrados en choques la mañana de este jueves Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:













Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Fue minutos después de las 9 de la mañana de este jueves, que ocurrió el primer incidente sobre el bulevar José López Portillo, a la altura del fraccionamiento Santa Rita, donde siete unidades motoras participaron en un choque múltiple por alcance.



Al parecer fue el conductor de un Volkswagen Derby rojo, quien redujo la velocidad repentinamente al circular por el carril de alta debido al consumo congestionamiento matutino, acción que no previeron los demás automovilistas que iban detrás.



Una camioneta pick up Chevrolet con rotulado de la compañía Delphi Cableados; un auto Volkswagen Jetta gris; el taxi con el número económico 31 de Guadalupe; un Nissan Tiida negro y finalmente hasta atrás, un Pointer blanco, impactaron uno contra el otro en ese orden, siendo los últimos dos los que resultaron con mayores daños.



A consecuencia de ese accidente el tráfico se vio entorpecido y provocó que metros más atrás, justo sobre el puente vial que se ubica frente a la concesionaria automotriz Nissan, otros cuatro vehículos tuvieron la misma suerte.



Una conductor de una camioneta Ford blanca freno en seco sobre la misma vía al no percatarse de la lenta circulación, lo que causó que fuera golpeado en la defensa trasera por un Nissan de color arena, y este a su vez por un Ford Ikon azul, que igualmente fue chocado por un Chevy Monza arena.



A pesar de los severos daños materiales en varias de las unidades, no hubo personas lesionadas por lo que no fue necesaria el traslado al hospital de ninguno de los conductores y tripulantes, sin embargo el fluido vehicular se vio afectado por más de una hora.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Nuevamente las prisas por arribar pronto a sus destinos y la falta de precaución al volante, ocasionaron que esta mañana se registrarán dos percances viales casi de manera simultánea que involucró a 11 vehículos.Fue minutos después de las 9 de la mañana de este jueves, que ocurrió el primer incidente sobre el bulevar José López Portillo, a la altura del fraccionamiento Santa Rita, donde siete unidades motoras participaron en un choque múltiple por alcance.Al parecer fue el conductor de un Volkswagen Derby rojo, quien redujo la velocidad repentinamente al circular por el carril de alta debido al consumo congestionamiento matutino, acción que no previeron los demás automovilistas que iban detrás.Una camioneta pick up Chevrolet con rotulado de la compañía Delphi Cableados; un auto Volkswagen Jetta gris; el taxi con el número económico 31 de Guadalupe; un Nissan Tiida negro y finalmente hasta atrás, un Pointer blanco, impactaron uno contra el otro en ese orden, siendo los últimos dos los que resultaron con mayores daños.A consecuencia de ese accidente el tráfico se vio entorpecido y provocó que metros más atrás, justo sobre el puente vial que se ubica frente a la concesionaria automotriz Nissan, otros cuatro vehículos tuvieron la misma suerte.Una conductor de una camioneta Ford blanca freno en seco sobre la misma vía al no percatarse de la lenta circulación, lo que causó que fuera golpeado en la defensa trasera por un Nissan de color arena, y este a su vez por un Ford Ikon azul, que igualmente fue chocado por un Chevy Monza arena.A pesar de los severos daños materiales en varias de las unidades, no hubo personas lesionadas por lo que no fue necesaria el traslado al hospital de ninguno de los conductores y tripulantes, sin embargo el fluido vehicular se vio afectado por más de una hora. Agregar a favoritos seguridad

accidente vial

zacatecas

carambola