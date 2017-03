154 mil empleos se crearon en febrero; inauguran la Expo ANTAD Excélsior

“Y con esto estamos alcanzando ya prácticamente, la cifra más importante de empleo que haya habido en cualquier otra administración, o comparados con cualquier otra administración, 2.6 millones de empleos son los que han registrado en estos cuatro años y dos meses de lo que lleva esta administración”.

Al inaugurar en Guadalajara, Jalisco, la Expo ANTAD y Alimentaria 2017, el jefe del Ejecutivo resaltó, por otro lado, el dinamismo del mercado interno que, dijo, en parte se debe a la recuperación de 13.5 por ciento que ha tenido el salario mínimo en su poder adquisitivo.



Recordó que de 1976 a 1999, de acuerdo con el Banco de México, el salario mínimo real tuvo una pérdida acumulada de 75 por ciento. Del año 2000 al 2012, el salario real tuvo una recuperación marginal de 2.4 por ciento.



“No todos los países del mundo, y más en este escenario de incertidumbre internacional, pueden testimoniar o pueden acreditar cifras como las que hoy estamos aquí teniendo:

“Una economía que se viene fortaleciendo, un consumo interno que viene creciendo; nuestra capacidad exportadora que también va en aumento, y hoy se daban noticias, precisamente, sobre cómo la producción y exportación de nuestro país también está creciendo”, subrayó.

En este sentido, el mandatario reconoció a los comerciantes establecidos por no haber trasladado a los productos el alza en el precio de los combustibles.

“Mi más amplio reconocimiento a todas las agrupaciones empresariales por ser parte de este esfuerzo”.

Peña Nieto se refirió a otros indicadores que muestran el paso positivo de México, tal es el caso de la carencia alimentaria de la que, según cifras de Coneval, salieron un millón de mexicanos y el abatimiento en 4.6 por ciento del rezago en servicios de salud.



En este marco y en respuesta a una demanda añeja que le hicieran los dirigentes de empresas establecidas, el mandatario les anunció la firma del Decreto de Mejora Regulatoria que permitirá reducir el número de trámites en beneficio de las empresas.

“Cuál es la novedad de este decreto, que habrá de exigir que para cualquier nueva regulación que se pretenda hacer por parte de alguna entidad pública quiera imponer deberá eliminar dos de las que anteriormente se tenían”, comentó el Ejecutivo.

En atención a otra demanda: la seguridad, el mandatario federal pidió “tener certeza de que el gobierno está trabajando para generar mejores condiciones de seguridad”.

“Sí, es cierto, no estamos satisfechos con lo que hemos todavía hasta hoy logrado, pero sin duda, creemos que vamos en una ruta que debe mostrar mejores resultados y logros en esta asignatura”.

En su oportunidad, Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, estimó que al cierre de la presente administración la inversión total en el sector habrá de superar los 15 mil millones de dólares. “Crecimiento e inversión que resultan imposibles sin tres condiciones: libertad económica, seguridad y el necesario binomio de transparencia con honestidad burocrática.”

Por otra parte, pidió atender de manera oportuna casos de vandalismo como los ocurridos en enero pasado tras el llamado gasolinazo. “Es de lamentar y debe denunciarse que muchos funcionarios y autoridades, simplemente no le dieron la cara a los graves acontecimientos. La indignación y las lesiones sociales han dejado huella en las localidades vandalizadas, naturalmente los inversionistas tendrán que evaluar seguir o expandir sus negocios”.

El empresario recordó que la ANTAD genera 825 mil empleos directos en sus 52 mil tiendas a lo largo del país.



