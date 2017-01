1958: El comienzo del fin Carlos López Gámez

El proceso político electoral que se desarrolló en ese tiempo estuvo plagado de infinidad de incidentes por el desconcierto total en las filas del PRI para designar candidato a las elecciones municipales. De hecho no contaba en sus filas con elementos con los tamaños necesarios para la contienda que viniera a asegurarles la permanencia en el poder como era su estilo clásico de ese instituto político.



El PAN por su parte, luego de enterarse de lo que en el interior de su acérrimo adversarario ocurría se lanzó a la contienda en respuesta a las propuestas de Luis H. Álvarez, (candidato a la presidencia de la República, contrincante de Adolfo López Mateos) y decide participar.



En las filas del PRI se daba una enconada lucha para designar candidato. Cornelio Sánchez del sindicalismo minero era el aspirante más fuerte, sin embargo no era del contentillo del mandatario estatal Francisco E. García. Este tenía preferencia, por sus estrechos vínculos con la izquierda de aquellos años, del PCM, con el obrero J. Encarnación Castro García.



Por cierto, el tricolor llega a esa contienda arropado por la excelente gestión de D. Pedro Casas Torres (1950 al 52) y su interinato anterior. Sin embargo, la sucesión fue desastrosa. Dio paso al trienio de la incertidumbre que iniciara en 1953 Dositeo Sánchez Pulido, el cual no terminó su gestión ya que falleció en su primer año como alcalde electo. Le sucede J. Alanís, quien lamentablemente muere al terminar el ejercicio D. Edmundo Lozano, a quien por cierto le corresponde el inicio formal de la feria de aniversario en 1954. El siguiente mandato le corresponde a David V. Camacho



Para los comicios municipales correspondientes al ejercicio 1959-61 el PRI postula a J. Encarnación Castro (en las luchas sindicales, obreras y campesinas, se le conocía como “Chon” Castro). Llega a la contienda con el apoyo del gremio minero local y agrupaciones campesinas. Él se había desempeñado en varias ocasiones como integrante de la Secretaría General y de Conflictos del gremio minero, además era un reconocido y respetado líder natural que siempre defendió tanto al obrero como al campesino.

Llegaron las votaciones y el triunfo se otorgó a la fórmula propuesta por el PRI para la renovación del Ayuntamiento ejercicio 1959-61.



Las reacciones que ya se esperaban por las formas en las que se desarrollaron las campañas, empezaron a sentirse por todos lados. Nunca que se recuerde nada parecido estaba registrándose en todos rumbos. Manifestaciones de toda índole en contra de los resultados. Se escuchaban “imposición y que era fraude”. Cada quien con sus movimientos y arengas. Finalmente se unen en un solo frente.



La violencia, el caos, la incertidumbre y angustia causaba sus efectos en la comunidad.



El desenlace ocurre el 31 de diciembre, precisamente cuando debería efectuarse el relevo municipal. La población se estremeció cuando una gigantesca turba incitada y enardecida recorrió arterias y de paso saquearon comercios, entre ellos una céntrica armería. Frente al edificio municipal se apostaron,

destruyendo jardines, fuentes, prendieron fuego a las puertas de madera y destrozaron ventanas. Se escucharon disparos de armas de fuego y varios cayeron heridos.



La gendarmería fue acuartelada. Los internos de la prisión distrital temerosos de que en la gresca pudieran ocurrir otros hechos. La ciudad se paralizó toralmente esa noche, y se suspendieron los festejos tradicionales.



Se protegió al presidente electo en la sede de la Sección 62. La manifestación fue controlada con la llegada del Gral. Anacleto López. El primero de enero de1959 llegó como un anuncio: “desaparecen los poderes municipales”. Luego se designó un Consejo Municipal que presidiera el comerciante Guillermo Errecalde Novoa.



Fue el epílogo por la forma en la que se llevaron al cabo las elecciones municipales. Proceso que desde sus orígenes fue manipulado por Francisco E. García, Gobernador del Estado. Nadie, absolutamente nadie lo impidió.



En otros hechos ocurrió en el comienzo de la década de los treintas el Gobernador Luis Rodolfo Reyes dejó el poder porque no pudo controlar el pueblo político de este Mineral, cuando hubo dos alcaldes, uno de ellos Rodolfo López Piz del Partido Democrático de Fresnillo y Guillermo López Werkle del PNR. El primero finalmente fue el triunfador.



