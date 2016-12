2016, año fulminante para el mundo artístico Daniel Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Juan Gabriel pereció el 28 de agosto a causa de un infarto. (Cortesía)



David Bowie perdió la vida por cáncer de hígado el 10 de enero. (Cortesía)



Carrie Fisher partió de este mundo el 27 de diciembre. (Cortesía)



Alan Rickman, actor inglés, murió el 14 de enero. (Cortesía)



Umberto Eco, escritor italiano, falleció el 16 de febrero. (Cortesía)



Rubén Aguirre se sumó a la dolorosa lista el 17 de junio. (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







El 2016 ha sido catalogado por sitios de renombre como uno de los tiempos más catastróficos para la farándula mundial, debido al elevado número de celebridades que han fallecido.



A tan solo 10 días de haber iniciado el año, el mundo musical perdió a una de las leyendas más influyentes de los 80’s gracias al cáncer de hígado, David Bowie.



Cuatro días más tarde, los fanáticos de Harry Potter y la industria del cine lamentaron la muerte de Alan Rickman, actor inglés que personificó al profesor Severus Snape dentro de la famosa saga de magos.



Escritores de todo el mundo, lamentaron la partida del italiano Umberto Eco el 16 de febrero, el autor de El nombre de la rosa falleció a los 84 a consecuencia de cáncer y en su testamento pidió que no se realizaran homenajes dentro de al menos una década.



El 6 de marzo, la viuda del expresidente Ronald Reagan, Nancy, pereció por una insuficiencia renal a sus 64 años, la también actriz, logró superar el cáncer de mama en los 80’s.



El ámbito musical recibió otro duro golpe tras el deceso del estadounidense Prince el 21 de abril, días después se reveló que fue por una sobredosis de analgésicos. Él era multinstrumentista y se desenvolvió en el pop, rhythm and blues, rock y dance, entre otros géneros.



El 17 de junio Rubén Aguirre se sumó a la dolorosa lista. El actor miembro del elenco de El chavo del 8, conocido mundialmente como el Profesor Jirafales, perdió la batalla contra una neumonía.



Juan Gabriel, uno de los máximos exponentes de la composición mexicana, murió repentinamente el 28 de agosto a causa de un infarto, cuestión que generó que su imagen se popularizara más que nunca.



Para finalizar el poco grato inventario, Hollywood lloró la muerte de Carrie Fisher el 27 de diciembre, actriz estadounidense que le dio vida a la Princesa Leia en cinco ocasiones dentro de la saga de films, Star Wars. Un día después su madre, Debbie Reynolds, se fue de este mundo, víctima de un accidente cerebrovascular.



gente@imagenzac.com.mx Como todos los años, los recuentos de cualquier tipo comienzan a salir en muchas clases de medios, el caso de los decesos en las personalidades artísticas no se hace esperar.El 2016 ha sido catalogado por sitios de renombre como uno de los tiempos más catastróficos para la farándula mundial, debido al elevado número de celebridades que han fallecido.A tan solo 10 días de haber iniciado el año, el mundo musical perdió a una de las leyendas más influyentes de los 80’s gracias al cáncer de hígado, David Bowie.Cuatro días más tarde, los fanáticos de Harry Potter y la industria del cine lamentaron la muerte de Alan Rickman, actor inglés que personificó al profesor Severus Snape dentro de la famosa saga de magos.Escritores de todo el mundo, lamentaron la partida del italiano Umberto Eco el 16 de febrero, el autor de El nombre de la rosa falleció a los 84 a consecuencia de cáncer y en su testamento pidió que no se realizaran homenajes dentro de al menos una década.El 6 de marzo, la viuda del expresidente Ronald Reagan, Nancy, pereció por una insuficiencia renal a sus 64 años, la también actriz, logró superar el cáncer de mama en los 80’s.El ámbito musical recibió otro duro golpe tras el deceso del estadounidense Prince el 21 de abril, días después se reveló que fue por una sobredosis de analgésicos. Él era multinstrumentista y se desenvolvió en el pop, rhythm and blues, rock y dance, entre otros géneros.El 17 de junio Rubén Aguirre se sumó a la dolorosa lista. El actor miembro del elenco de El chavo del 8, conocido mundialmente como el Profesor Jirafales, perdió la batalla contra una neumonía.Juan Gabriel, uno de los máximos exponentes de la composición mexicana, murió repentinamente el 28 de agosto a causa de un infarto, cuestión que generó que su imagen se popularizara más que nunca.Para finalizar el poco grato inventario, Hollywood lloró la muerte de Carrie Fisher el 27 de diciembre, actriz estadounidense que le dio vida a la Princesa Leia en cinco ocasiones dentro de la saga de films, Star Wars. Un día después su madre, Debbie Reynolds, se fue de este mundo, víctima de un accidente cerebrovascular. Agregar a favoritos decesos

2016

muertes

artistas