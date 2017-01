2017 año de qué ? José de Jesús Vela Cordero

Una Constitución representa el acuerdo social, económico, jurídico y político de una sociedad. En el caso de nuestro país, representa el mecanismo para refundar la Republica, mediante la definición de un nuevo sistema político y la consagración de las demandas sociales que detonaron la Revolución (tierra, libertad, trabajo, y educación).



Con estos antecedentes se pensó que el año 2017, será el año para difundir y conmemorar a nivel nacional: la legalidad, la legitimidad del régimen, la estabilidad, bienestar y la unidad nacional como herencias de la Constitución de 1917, de la Revolución, del régimen, y de la clase política que se autoproclama heredera de la Revolución.



Sin embargo, los primeros días de enero han sepultado esas expectativas, el mes y el año 2017, tal vez serán recordados como el año del desencanto, el agravio, el encono, el enojo, la indignación y el hartazgo de la sociedad mexicana a un sistema político y régimen agotados, corroídos y degradados.



En retrospectiva, los especialistas han dicho que el régimen se agotó desde la década de los años sesenta. Es cierto, pero el régimen abrió conductos que le han dado viabilidad y continuidad: la apertura política a determinados sectores sociales desde los años setenta; la reforma política de 1977; la creación de IFE, ahora INE en 1990; las reformas electorales de 1996-1997; la creación de nuevas instituciones con integrantes de la sociedad civil en la década de los noventa; la alternancia política en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México en 1997, y en varias entidades federativas, entre ellas Zacatecas; y el acceso presidencial de otro partido político en el año 2000.



Carlos Marichal escribió: “Hay un intento por reivindicar y convertir a la Constitución en el símbolo de continuidad y estabilidad, cuando no es así: México sigue siendo una nación en conflicto, traumática y fascinante”.



Cierto pues que vivimos en una nueva oportunidad para analizar, debatir y transformar el sistema político, para con ello devolver la dignidad a la política. Pero la pregunta es, ¿quién puede encabezar el hartazgo social actual que no haya sido parte de los privilegios del régimen político agotado?





