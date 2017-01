2017, la era Trumpiana José de Jesús Vela Cordero

La gran interrogante para México, no es lo que haga el nuevo presidente sino lo que nuestro país proyecte y construya para defender la economía, a los empresarios mexicanos, a los estados fronterizos, al capital internacional, a los acuerdos del TLC (NAFTA), y a los ciudadanos mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos.



El tema de nuestros ciudadanos en los Estados Unidos es transcendental por sus efectos y no debe ser minimizado, debe ser dimensionado como un tema de Estado por sus consecuencias. Debe ser tratado a partir de la ineludible responsabilidad del Estado de velar y proteger a sus ciudadanos e intereses en cualquier lugar que se encuentren, es la esencia del pacto social.



La importancia de los migrantes en la vida económica ha sido publicitada y difundida a partir de que las remesas que ellos envían constituyen la segunda entrada de divisas después del petróleo para nuestro país. Por lo cual, la amenaza del presidente electo (TRUMP), de impulsar: deportaciones masivas, restricciones arancelarias, el muro, gravar las remesas y la ola de xenofobia que se vislumbra después del 20 enero, deben tener una respuesta del Estado mexicano. Se ha dicho un mexicano deportado es una remesa menos y esto impacta en la economía mexicana, que encontró en las remesas y la migración una válvula de escape y un factor de equilibrio social y económico ante la incapacidad del régimen de proporcionar bienestar social a sus ciudadanos.



Para Zacatecas este tema debe ser puesto en la agenda política y no ha sido visible de manera contundente en el discurso, ni el diseño de un programa emergente para atender una contingencia de la magnitud que se está prefigurando.



Veamos los números, existen más de un millón y medio de Zacatecanos que viven en los Estados Unidos. En diciembre de 2016, las remesas representaron para México más de 25 mil millones de dólares, y para Zacatecas solamente de enero-junio de 2016, llegaron 421 millones de dólares. Casi la quinta parte de las remesas son para este, nuestro estado.



Nota. Zacatecas es uno de los estados con mayor presencia y organización de migrantes en los Estados Unidos y es uno de los que más reciben remesas, valdría la pena ser el Estado que encabece la defensa de los migrantes.







