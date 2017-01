30% de favorecidos en programa de apoyo no viven con carencias Marcela Espino

Esto a comparación de los abuelos que detecta el DIF Municipal, viven en condiciones de pobreza y no acceden a ayudas de este tipo.



El municipio recibió la administración con un adeudo de ocho meses del programa que operaba anteriormente la Dirección de Desarrollo Económico.



César Bonilla Badillo, director de Desarrollo Social, explicó que pese a que formalmente no han recibido la operación de estos programas como se planteó al inicio de la administración, ya se revisó el padrón y solo esperan instrucciones para cumplir con los pendientes.



Estimó que de mil 413 beneficiarios en el tema de adultos mayores, de un 28 al 30% son contadores, abogados, médicos o incluso tienen negocios establecidos.



Para contrarrestar esta situación, Desarrollo Social se coordinará con el DIF municipal para detectar a los adultos de entre 60 y 64 años para que accedan al apoyo a partir de este año.



