400 mil zacatecanos, en rezago educativo

Así lo informó en el marco de la Reunión Regional de Planeación y Fortalecimiento de la Operación Institucional, del cual jerez fue sede y en la que el alcalde Ferrando Uc y autoridades de la región federal y estatal estuvieran presentes.



Gallegos Flores informó que las personas que no saben leer y escribir tienen un promedio de 50 a más años de edad, pero no han tenido al oportunidad de aprender y un total de 156 mil personas adultas no finalizan aun su primara.



214 mil no cuentan con su secundaria concluida, personas a las que se tiene que dirigir para captar el mayor número de educando.



Explicó que los trabajos que se realizan son con la finalidad de que todo se desarrolle adecuadamente en el ciclo escolar, para que los estudiantes tengan calidad educativa y de ahí el motivo de los trabajos que se realizan.



El funcionario anunció que del 10 1l 12 de marzo se realizará una jornada de incorporación que tiene como propósito el captar a la mayoría de los Zacatecanos en rezago, para incorporarlos a los servicios ya que su compromiso para este año es abatir el rezago educativo.



