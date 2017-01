430 años de la primera sesión del Ayuntamiento de Zacatecas Manuel González Ramírez

Recordemos que el 4 de enero de 1587 fue instalado el ayuntamiento de las Minas de Zacatecas, con cinco regidores y dos alcaldes ordinarios: Alonso Sánchez, Mateo del Río, Ruy García de Ortega, Francisco Gutiérrez Trejo, Cristóbal de Argüello, Antonio de Salas y Alonso Hernández Bachiller.



Quedando como presidente de este cuerpo edilicio, el polémico y odiado corregidor Félix Zúñiga y Avellaneda. Y para demostrarles en todas las épocas se cuecen habas queremos decirles que no todos los ediles acudieron a aquella histórica primera sesión de cabildo que se llevó a cabo el 23 de ese mismo año, es decir, a casi 15 días de la instalación del ayuntamiento.



De todos ellos, sólo asistieron el corregidor Zúñiga y los regidores Sánchez, del Río, Gutiérrez y Argüello. Faltó el regidor García y los alcaldes ordinarios Salas y Hernández.



En la sesión también tomaron parte tres funcionarios de la Real Hacienda, en calidad de regidores, a saber: Alonso Caballero (factor), Hernando de Velasco (tesorero) y Francisco de Avellaneda (contador).



Todos ellos “se juntaron en su Cabildo para proveer y platicar las cosas tocantes y convenientes al bien de la república de esta ciudad”, y el primer edil en la historia de Zacatecas que hizo uso de la voz para presentar propuestas al cabildo fue el regidor Alonso Sánchez, quien además se desempeñaba como procurador general de esta ciudad”. He aquí sus doce propuestas:



1.- Que se solicite al rey la merced de propios para poder realizar acciones a favor de los habitantes de esta ciudad y también que expida la orden para que se pueble esta comarca con indios para que trabajen en las haciendas de beneficio de donde se saca la plata.



2.- Que se le pida al virrey de la Nueva España que se quite la sisa (impuesto sobre los géneros comestibles, incluyendo el vino y el pulque) que hay en esta ciudad.



3.- Que se le solicite al obispo de Guadalajara (a cuya jurisdicción eclesiástica pertenecía Zacatecas) que todos los domingos y festividades del año se diga la misa mayor cantada en el altar principal de la parroquia mayor de esta ciudad y no en alguna otra parte.



4.- Que a los obligados (abastecedores) de las carnicerías de esta ciudad que cumplan con todo lo que se comprometieron durante los años 1585 y 1586, es decir, que aquí no aplicaba esa regla del dominio popular que reza “borrón y cuenta nueva”.



5.- Que al saber que Baltasar Temiño de Bañuelos (uno de los llamados fundadores o primeros pobladores de las minas de Zacatecas) tenía en su poder cierta cantidad de plata que le dejó en su reciente visita el oidor Altamirano para que se pagara al regimiento, solicita que se le llame a cuentas para que explique el uso de ese dinero.



6.- Que al estar enterado de que se ha reunido una cantidad considerable de oro por concepto de aportaciones y limosnas para la construcción de la torre de la iglesia mayor, pide que los mayordomos de las cofradías rindan cuentas y que se nombre a un obrero mayor (algo así como el encargado de obras públicas de la ciudad) para que no sólo administre estos fondos para dicha obra sino que también se haga cargo de lo relacionado con los puentes y caminos de esta ciudad.



7.- También pide que se traiga de la ciudad de México todo lo relacionado con los privilegios y preeminencias de esa metrópoli y de sus alcaldes y regidores, para adecuarlo y aplicarlo en Zacatecas. En otras palabras, resultaba necesario saber cómo funcionaba la capital del virreinato y su cabildo para saber qué hacer en el recién estrenado ayuntamiento de Zacatecas.



8.- Que el nombramiento del fiel (encargado de pesas) de las carnicerías debe ser una atribución del cabildo y que se nombre uno para ese año de 1587.



9.- Que debería señalarse el día de la semana en el que debería sesionar el ayuntamiento.

10.- Que se nombren a los veedores y examinadores de los oficios de sastres, calceteros y jubeteros (los que hacían camisas o jubones, una especie de malla metálica para defender el pecho contra armas blancas o flechas).



11.- Que se le otorgue “poder general” al regidor Sánchez para atender todo lo relacionado con la ciudad.



12.- Que se aderece el reloj público de la ciudad y se nombre a un encargado de operarlo.



Después que oír y analizar estas propuestas del regidor Alonso Sánchez, el cabildo las aprobó en su totalidad. Acordando que de acuerdo a la petición del punto número 9, el ayuntamiento sesionaría los martes, sin embargo, no aclararon de qué martes estaban hablando, ya que este cuerpo edilicio no se volvió a reunir hasta el 14 de abril de ese mismo año, es decir, casi tres meses después de esa histórica y primera sesión de cabildo.

*Cronista de Zacatecas



