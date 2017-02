85% de muertos por el A H1N1 no fue vacunado Excélsior

Compartir: Liga Compartir: De las 131 defunciones por influenza que se han reportado en esta temporada, 92 se deben a ese virus.



En el país se detectó un brote atípico del virus A H1N1, aun cuando la prevalencia era la cepa A H3N2.



El Informe Epidemiológico más reciente de la Secretaría de Salud confirmó mil 628 casos, de los cuales, 56 por ciento (956 casos) corresponde a la influenza A H1N1.



Con respecto a los decesos, el virus A H1N1 concentra la mayor parte, con 92 defunciones, que equivalen a 77 por ciento de las 131 defunciones.



En lo que va de la temporada 2016–2017 los estados con mayor número de defunciones por influenza son: Nuevo León, Querétaro, Coahuila, Hidalgo y Tabasco, que en conjunto suman 62 por ciento de los fallecimientos.



Sobre el tema, el secretario de Salud, José Narro Robles, sostuvo que el repunte no se compara como en años anteriores, como ocurrió en la temporada pasada, cuando se registraron mil 997 casos con 79 defunciones.

“A veces hay picos en el número de casos, no es ésta la temporada. De hecho, si comparamos lo que llevamos registrado con el año pasado, es muy inferior en número de casos y en número de defunciones”, sostuvo.

Los grupos etarios con mayor número de casos son el de 1 a 9 años, seguido del de 60 y más, y el de 40 a 49 años.



El boletín epidemiológico indica que los estados con mayor número de contagios confirmados esta temporada son Nuevo León, Querétaro, la Ciudad de México, San Luis Potosí y Coahuila.



En la Unidad de Cuidados Intensivos, del Hospital Juárez se confirmaron cinco casos de influenza A H1N1, de los cuales cuatro fallecieron la semana pasada.



Cabe destacar que la Secretaría de Salud informó que, de los 32 millones de vacunas contra la influenza disponibles para aplicarse a la población, 84 por ciento de las dosis ya fue aplicado. Aún hay cinco millones de vacunas.



Para reducir el riesgo de transmisión del virus se recomienda máxima higiene.



