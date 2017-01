A 23 años de las primeras imágenes del telescopio Hubble Excélsior

Desde su lanzamiento en órbita en 1990, este aparato ha permitido a científicos estudiar los cuerpos celestes y al público en general admirar las fascinantes formaciones espaciales



El Telescopio Hubble orbita la Tierra desde 1990, un representante de los más grandes avances científicos y tecnológicos del hombre en materia espacial, pero, que también ha permitido al mundo conocer las fascinantes formaciones que habitan en el extenso espacio.



Gracias a los esfuerzos de la NASA, el telescopio Hubble no solo es capaz de sacar impresionantes fotografías de la Tierra, su capacidad de visión llega hasta otros planetas, galaxias y estrellas que permiten desentrañar los misterios de la astronomía.



Aunque hoy en día el Hubble ayudó a los científicos a determinar la existencia de la materia oscura, la edad del universo, el origen del Big Bang y la identidad de los cuásares, el camino no fue fácil.



La idea de un telescopio espacial inició con el alemán Hermann Oberth en 1923, pero sería hasta 1975 que la Agencia Espacial Europea y la NASA comenzaron un trabajo en conjunto para desarrollar el proyecto.



En 1977 el Congreso de EU aprobó el proyecto y así iniciaron las investigaciones y la construcción del telescopio. El plan era lanzarlo en 1986, pero tras la explosión del Challenger, se suspendieron los vuelos por dos años.



Finalmente, el 24 de abril de 1990, el Hubble fue lanzado en el Discovery para ser colocado en órbita. Las primeras imágenes enviadas por el telescopio eran pequeñas y distorsionadas, por lo que comenzó a preparase una misión tripulada para arreglar los desperfectos.



El 2 de diciembre de 1993, se lanzó el Endeavor con una tripulación de siete astronautas, cuya misión era realizar las reparaciones durante cinco días donde realizaron varias caminatas espaciales. El 9 de diciembre se completó la misión y regresaron a la Tierra.



Sería hasta el 14 de enero de 1994 que la NASA mostraría las primeras imágenes tomadas por el Hubble después de las reparaciones, que mostraron una impresionante resolución e impactaron al mundo.



Desde ese momento el telescopio Hubble se convirtió en uno de los avances tecnológicos más importantes de la época, y una de las bases científicas más importantes para astrónomos, físicos, ingenieros, matemáticos y cualquier amante de los misterios del espacio.



Gracias a Hubble se han publicado más de 5 mil artículos de científicos de 45 países diferentes, cada semana envía 120 gigabytes de información a la Tierra, ha tomado más de 500 mil fotografías, contiene un catálogo de 15 millones de estrellas y ha recorrido 3 mil millones de kilómetros alrededor de la Tierra.



La NASA ya planea un nuevo telescopio para 2020, con mayor capacidad que la del Hubble.



