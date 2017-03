A 88 años de su fundación, el PRI tiene que reinventarse para no fallar Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El diputado Carlos Ramírez Marín dijo que no hay duda de que el partido atraviesa por un momento crítico y que es mucho el terreno que se tiene que recuperar, pero subrayó que para ello “lo primero que se debe hacer es reavivar el espíritu crítico, combativo a gobiernos de otros partidos con una actuación decepcionante”.



Resaltó que, en esta importante fecha para los priistas, llegan unidos en torno al presidente Enrique Peña Nieto y con el mayor deseo y grandes ansias de enfilarse hacia una estrategia de recuperación.



Por su parte, el senador por Guanajuato, Miguel Ángel Chico, adelantó que para él la asamblea nacional, en agosto próximo, puede y debe ser un parteaguas en la vida del partido y para “los retos a los que tenemos que enfrentarnos tenemos que reinventarnos y refundarnos en muchos aspectos en los que hemos fallado”.



Señaló también que el PRI llega en un momento difícil a su aniversario 88, pues no se puede olvidar que lo los resultados del año pasado no fueron buenos, equiparable al 2000 y al 2006.



Reconoció que la gente ha criticado fuere a su partido, pero también hizo notar que el PRI es la organización partidista más importantes de América Latina, que "sabe levantarse como el ave Fénix".



Por lo anterior, el legislador recalcó que los retos inmediatos de este año para el PRI son ganar las tres elecciones para gobernador en Coahuila, Nayarit y Estado de México, así como los municipios de Veracruz, con candidatos intachables en su vida pública en cuanto a transparencia y corrupción, para allanar el camino hacia el 2018.



En tanto, el senador Enrique Burgos manifestó que el PRI de 2017 debe profundizar en la búsqueda de una democracia más elevada, ser profundamente crítico y propositivo a la luz a la luz de la exigencia del reclamo social y responder a los anhelos de la sociedad, con transparencia, rendición de cuentas y acciones que confronten la corrupción.



elpais@imagenzac.com.mx ​CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores priistas señalaron que el PRI llega en un momento difícil a la celebración de su aniversario 88, este 4 de marzo, y la asamblea nacional tiene que ser un parteaguas en la vida del PRI, en el que tiene que reinventarse, para no volver a fallar, por lo que habrá de profundizarse en una democracia más elevada, con acciones que confronten la corrupción, en respuesta a la sociedad.El diputado Carlos Ramírez Marín dijo que no hay duda de que el partido atraviesa por un momento crítico y que es mucho el terreno que se tiene que recuperar, pero subrayó que para ello “lo primero que se debe hacer es reavivar el espíritu crítico, combativo a gobiernos de otros partidos con una actuación decepcionante”.Resaltó que, en esta importante fecha para los priistas, llegan unidos en torno al presidente Enrique Peña Nieto y con el mayor deseo y grandes ansias de enfilarse hacia una estrategia de recuperación.Por su parte, el senador por Guanajuato, Miguel Ángel Chico, adelantó que para él la asamblea nacional, en agosto próximo, puede y debe ser un parteaguas en la vida del partido y para “los retos a los que tenemos que enfrentarnos tenemos que reinventarnos y refundarnos en muchos aspectos en los que hemos fallado”.Señaló también que el PRI llega en un momento difícil a su aniversario 88, pues no se puede olvidar que lo los resultados del año pasado no fueron buenos, equiparable al 2000 y al 2006.Reconoció que la gente ha criticado fuere a su partido, pero también hizo notar que el PRI es la organización partidista más importantes de América Latina, que "sabe levantarse como el ave Fénix".Por lo anterior, el legislador recalcó que los retos inmediatos de este año para el PRI son ganar las tres elecciones para gobernador en Coahuila, Nayarit y Estado de México, así como los municipios de Veracruz, con candidatos intachables en su vida pública en cuanto a transparencia y corrupción, para allanar el camino hacia el 2018.En tanto, el senador Enrique Burgos manifestó que el PRI de 2017 debe profundizar en la búsqueda de una democracia más elevada, ser profundamente crítico y propositivo a la luz a la luz de la exigencia del reclamo social y responder a los anhelos de la sociedad, con transparencia, rendición de cuentas y acciones que confronten la corrupción. Agregar a favoritos pri

88 años

fundación

méxico