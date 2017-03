​A balazos, matan a hombre en el bar El Paraíso Redacción

Fue cerca de las 5 de la tarde, cuando se recibió un reporte ciudadano al numero de emergencias 911, en el cual se alertó sobre una persona sin vida en el interior del bar El Paraíso, que se encuentra a un costado de la carretera federal 45.



Al lugar se movilizaron los elementos de las distintas corporaciones policiacas, los cuales confirmaron la información proporcionada al encontrar un hombre sin vida con visibles impactos de bala.



Los agentes de la Policía Ministerial, informaron que la víctima sigue en calidad de desconocido, asimismo no se tienen datos sobre los presuntos agresores, ya que al parecer no hubo testigos del hecho.



Persona de los Servicios Periciales, realizó la recabación de evidencias en la zona donde hallaron varios casquillos percutidos de arma corta calibre 9 milímetros.



Finalmente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le efectuaría la necropsia de ley, así como también se espera a que pueda ser reconocido por sus familiares o conocidos.



GUADALUPE.- La tarde de este sábado un hombre perdió la vida luego de ser agredido con arma de fuego cuando se encontraba en el interior de un bar en la zona de tolerancia de la cabecera municipal.

seguridad

guadalupe

ejecución