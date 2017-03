A casi dos años de la tragedia, Mazapil sigue sin hospital Alejandro Castañeda

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Alejandro Castañeda)



En una de las ventanillas de la Unidad Médica Familiar 14 se puede observar un letrero que ofrece el 25% de descuento a quienes usen una compañía de autobuses foráneos para trasladarse. (Alejandro Castañeda) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







En entrevista para Imagen el alcalde Gregorio Macías comentó que parte de las acciones que han realizado para evitar una nueva tragedia es la prohibición de la entrada de camiones de carga al poblado, así como el reforzamiento de la seguridad en eventos multitudinarios y peregrinaciones en las que se prohíbe la circulación de cualquier vehículo.



Sobre el hospital nuevo que se prometió hace dos años por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el edil explicó que no han tenido un acercamiento de las autoridades para solidificar el proyecto que, cabe mencionar, nunca se mostró.



“Se anunció en ese momento, pero no se ha llevado a cabo ni se ha realizado ninguna acción”, aseveró.



Macías apuntó que para el municipio no es posible absorber el gasto que se requiere para un hospital de especialidades como el que se prometió hace dos años.



Afirmó que con apoyo de Minera Peñasquito lograran concretar la construcción de un hospital en la comunidad de Cedros, así como la ampliación del actual Centro de Salud.



Mientras tanto los habitantes de Mazapil deben trasladarse hasta Saltillo, Coahuila, para tratar cualquier enfermedad que necesite de atención especializada.



En una de las ventanillas de la Unidad Médica Familiar (UMF) 14 se puede observar un letrero que ofrece el 25% de descuento a quienes usen una compañía de autobuses foráneos para trasladarse.



Actualmente solo la UMF 14 es la que brinda servicio de urgencia con dos médicos generales, quienes doblan turnos para atender a la población de la cabecera municipal y los poblados cercanos.



El tiempo pasa y la tragedia no se borra de la memoria colectiva de los habitantes de Mazapil, al igual que el miedo de llegar a necesitar atención médica especializada y no poder recibirla a tiempo por la carencia de personal e infraestructura.



estado@imagenzac.com.mx MAZAPIL.- A casi dos años de la tragedia que cobró la vida de 29 personas que fueron atropelladas por un camión de volteo que se quedó sin frenos, el hospital prometido por la federación y la mejora en las clínicas de este municipio no se han concretado.En entrevista para Imagen el alcalde Gregorio Macías comentó que parte de las acciones que han realizado para evitar una nueva tragedia es la prohibición de la entrada de camiones de carga al poblado, así como el reforzamiento de la seguridad en eventos multitudinarios y peregrinaciones en las que se prohíbe la circulación de cualquier vehículo.Sobre el hospital nuevo que se prometió hace dos años por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el edil explicó que no han tenido un acercamiento de las autoridades para solidificar el proyecto que, cabe mencionar, nunca se mostró.“Se anunció en ese momento, pero no se ha llevado a cabo ni se ha realizado ninguna acción”, aseveró.Macías apuntó que para el municipio no es posible absorber el gasto que se requiere para un hospital de especialidades como el que se prometió hace dos años.Afirmó que con apoyo de Minera Peñasquito lograran concretar la construcción de un hospital en la comunidad de Cedros, así como la ampliación del actual Centro de Salud.Mientras tanto los habitantes de Mazapil deben trasladarse hasta Saltillo, Coahuila, para tratar cualquier enfermedad que necesite de atención especializada.En una de las ventanillas de la Unidad Médica Familiar (UMF) 14 se puede observar un letrero que ofrece el 25% de descuento a quienes usen una compañía de autobuses foráneos para trasladarse.Actualmente solo la UMF 14 es la que brinda servicio de urgencia con dos médicos generales, quienes doblan turnos para atender a la población de la cabecera municipal y los poblados cercanos.El tiempo pasa y la tragedia no se borra de la memoria colectiva de los habitantes de Mazapil, al igual que el miedo de llegar a necesitar atención médica especializada y no poder recibirla a tiempo por la carencia de personal e infraestructura. Agregar a favoritos mazapil

gregorio macias

secretaría de salud

hospital

unidad medica familiar