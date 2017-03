A Jennifer Aniston ser bella le cuesta más del millón de dólares Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Durante 17 años la actriz ha desembolsado anualmente más de 80 mil 671 dólares para mantener joven su rostro y anatomía con dietas, tratamientos de belleza y cirugías estéticas



El Siglo XXI le ha salido caro a la rubia actriz de 48 años de edad, ya que según difundió el Daily Mail anualmente desembolsa más de 80 mil 671 dólares en mantener joven su anatomía, para un total hasta la fecha de un millón 491 mil 494 dólares.



El desglose anual de sus gastos corporales de la ex de Brad Pitt es de 20 mil 195 de billetes verdes, en una dieta que incluye altas dosis de proteínas; 20 mil 195, en tratamientos faciales con láser; 46 mil 951, en entrenamientos guiados de fitnesspara sus piernas; 8 mil 626, en mantenimiento de su rubia cabellera; 836, en la marca Chanel y Armani; 890, en sus cejas; 2 mil 378, en su dorado piel en bronceado permanente y 452, en cremas antiarrugas para el cuello.



A eso hay que sumarle 30 mil 919 dólares en cirugías (de nariz y busto) para un total de más de un millón 491 mil 494 dólares desde el año 2000 a la actualidad.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Ser un sex symbol en Hollywood no es nada barato y a Jennifer Anistonmantener un cuerpo deseable le ha costado un millón y medio de dólares en tratamientos desde el año 2000 a la actualidad.El Siglo XXI le ha salido caro a la rubia actriz de 48 años de edad, ya que según difundió el Daily Mail anualmente desembolsa más de 80 mil 671 dólares en mantener joven su anatomía, para un total hasta la fecha de un millón 491 mil 494 dólares.El desglose anual de sus gastos corporales de la ex de Brad Pitt es de 20 mil 195 de billetes verdes, en una dieta que incluye altas dosis de proteínas; 20 mil 195, en tratamientos faciales con láser; 46 mil 951, en entrenamientos guiados de fitnesspara sus piernas; 8 mil 626, en mantenimiento de su rubia cabellera; 836, en la marca Chanel y Armani; 890, en sus cejas; 2 mil 378, en su dorado piel en bronceado permanente y 452, en cremas antiarrugas para el cuello.A eso hay que sumarle 30 mil 919 dólares en cirugías (de nariz y busto) para un total de más de un millón 491 mil 494 dólares desde el año 2000 a la actualidad. Agregar a favoritos cine

jennifer aniston

fama

belleza