A José José le diagnostican cáncer de páncreas

El médico oncólogo del Instituto de Nutrición Salvador Zubirán, donde se atiende al cantante de 69 años, confirma el diagnóstico sobre un adenocarcinoma en páncreas, muy agresivo y que lamentablemente no es operable



El intérprete de 69 años, cuyo nombre real es José Rómulo Sosa Ortiz, padece un adenocarcinoma en páncreas, un cáncer agresivo que lamentablemente no es operable.



Según un médico oncólogo de dicho instituto cuando esta clase de tumores tienen un tamaño grande, sin especificar que este fuera el caso del artista capitalino, suelen ser muy dolorosos y el paciente debe someterse a una combinación de quimio y radioterapia.



Agregó que cuando el tumor es grande y ya dio metástasis, el tiempo de vida en el paciente es de seis meses aproximadamente.



José José tiene tres hijos, José Francisco (José Joel), Marysol Estrella y Sara, los dos primeros de su segundo matrimonio con Ana Elena Noreña (Anel) y la segunda de su tercera y más reciente relacion con Sara Salazar.



En los inicios de su carrera estuvo casado, de 1970 a 1976, con la actriz Natalia "Kiki" Herrera Calles, la cual fue nieta del presidente Plutarco Elías Calles.



