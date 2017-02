A la alza, los embarazos en adolescentes Marcela Espino

La presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Marisol Gamboa Delgado, alertó sobre esta situación.



Expuso que en conjunto con un equipo de médicos de la Secretaría de Salud, se llevan a cabo pláticas para promocionar la salud sexual y métodos anticonceptivos para adolescentes.



Los centros de salud tienen disponibles 14 de estos métodos que son gratuitos y accesibles para cualquier persona, pero no se utilizan por desconocimiento.



La regidora aseguró que la idea es trabajar en la zona rural y urbana para promover la salud.



De acuerdo a la estadística médica, las adolescentes frecuentemente resultan con embarazos inesperados, además de los riesgos en la salud a los que se enfrentan los pequeños que gestan.



Mencionó que Fresnillo se localiza como uno de los municipios con índices altos con respecto a los embarazos en adolescentes, pero también se han encontrado con padres de familia que no desean que se traten los temas de prevención, pues consideran que es incitarlos a iniciar su vida sexual.



De igual manera, se tiene conocimiento de que hay múltiples casos de personas que padecen enfermedades de transmisión sexual quienes no tienen algún tratamiento y exponen a más hombres y mujeres.



Detalló que hay casos de quienes han infectado a dos o tres personas en un corto tiempo y en la mayoría de las ocasiones hay gran desconocimiento del tema.



Las pláticas se llevan a cabo los martes y en próximas semanas se visitará Rancho Grande y Río Florido, además de algunas colonias en donde se solicitó la presencia de los profesionistas.



