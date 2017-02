A la baja, solicitud para tener pasaportes Silvia Vanegas

El funcionario explicó en entrevista para Imagen que en semanas anteriores los jerezanos realizaba un promedio de 25 a 30 trámites al día y a partir del pasado lunes esta cifra disminuyó, ya que solo se llevan de 10 a 15 trámites.



Adjudicó la poca afluencia a las declaraciones que hiciera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la semana pasada.



Destacó que las personas no deben de tener miedo de ir a los Estados Unidos, ya que esta situación tiene que pasar y Trump debe reflexionar sobre las politicas migratorias que pretende impartir.



En otro aspecto, dijo que existe poca demanda en lo que se refiere a los trámites para solicitudes de pensiones alimenticias por lo que invitó a la gente que requiera hacerlo a solicitar la información necesaria.



Dicho trámite es para aquellas familias que se desintegraron y los padres viven en los Estados Unidos y no dan pensión alimenticia a sus hijos.



