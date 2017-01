A la mesa, todos los temas: Peña; anuncia decálogo para negociar con EU Excélsior

Además del comercio, México planteará en el diálogo con el gobierno de Donald Trump los asuntos de migración, seguridad de la frontera, amenazas terroristas y tráfico ilegal de drogas, armas y dinero



México llevará, además del comercio, todos los asuntos a la mesa de negociación con Estados Unidos, anunció ayer el presidente Enrique Peña Nieto.



“El comercio sí, pero también la migración y los temas de seguridad, incluyendo la seguridad de la frontera, las amenazas terroristas y el tráfico ilegal de drogas, armas y efectivo”, expuso el mandatario en el anuncio de un decálogo sobre los objetivos del gobierno federal en el diálogo con la administración de Donald Trump.



Al definir los lineamientos de la política exterior mexicana ante EU, Peña Nieto abrió la puerta a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Expuso que para el resto de su gestión serán prioridad dos temas en especial: el fortalecimiento de la presencia de México en el mundo, “a fin de diversificar nuestros vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y cooperación” con otros países.



El segundo tema importante es “construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral con Estados Unidos”.



El domingo pasado, Donald Trump anunció que en breve iniciaría la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá.



El presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con su homólogo estadunidense el próximo 31 de enero.





Ni sumisión, ni pugnas con Trump: Peña Nieto



El Presidente de la República dice que en la negociación se priorizará la migración, seguridad y comercio.



El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que en la relación de México con la nueva administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, no habrá sumisión ni confrontación, sino diálogo y negociación.



Al definir los lineamientos de política exterior de México ante Trump, el Presidente abrió la puerta a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



“Es claro que tenemos que iniciar una negociación. Hay quienes que, por el tono que tomaron las campañas electorales en Estados Unidos, sugieren que México ahora tenga una postura de confrontación; otros más, al ver las asimetrías de ambos países, anticipan sumisión. Ninguna de estas posturas es solución. Ni confrontación, ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación”, aseveró.



El mandatario fijó dos prioridades en materia de política exterior para el resto de su gestión. La primera, fortalecer la presencia de México en el mundo a fin de diversificar nuestros vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y cooperación. “La segunda prioridad es construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral con Estados Unidos”, de la cual, dijo, “partimos de un diagnóstico objetivo: es evidente que EU tiene una nueva visión para su política exterior. Ante esta realidad, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales”.

En la residencia Oficial de Los Pinos, dijo que el país va a una negociación con Trump y para que sea exitosa planteó cinco principios.



El primero de ellos es que tiene que basarse en la soberanía, mediante un diálogo con “seguridad, dignidad, firmeza y confianza en nuestras fortalezas”.



El segundo se refiere al respeto al Estado de derecho, tanto a las leyes de México como de Estados Unidos: “El mutuo respeto es y deberá seguir siendo la base de nuestra interacción”, indicó.



El tercer punto se refiera a una visión constructiva y propositiva donde la negociación sea ganar-ganar: “Para ello, nuestra postura será creativa y abierta a soluciones novedosas y pragmáticas, conscientes de la nueva realidad que se enfrenta en Estados Unidos y en el entorno internacional”, dijo.



El cuarto punto tiene que ver con la integración de Norteamérica: “Nuestra región está compuesta por tres países, su dinamismo y competitividad depende de lo que hagamos juntos Canadá, Estados Unidos y México”.



Y quinto principio: una negociación integral: “México tratará de manera abierta y completa todos y cada uno de los temas de nuestra relación. Llevaremos a la mesa todos los temas. El comercio sí, pero también la migración y los temas de seguridad, incluyendo la seguridad de la frontera, las amenazas terroristas y el tráfico ilegal de drogas, armas y efectivo”, apuntó.



Manifestó que en la negociación con Estados Unidos se buscan diez metas.



La primera será garantizar el trato humano y respetar los derechos de los migrantes mexicanos por parte de EU.



Manifestó que cualquier proceso de repatriación debe ser de manera ordenada y coordinada siempre sobre la base de un trato digno y, también, respetuoso.



Deportaciones



Recordó que en los últimos ocho años se realizaron cerca de tres millones de deportaciones y que “se llevaron a cabo de manera ordenada”.



Expresó que el desarrollo del hemisferio debe ser una responsabilidad compartida por lo que se debe promover el desarrollo concreto de los países de Centroamérica para atender los crecientes flujos migratorios hacia Estados Unidos de dicha región.



También manifestó que se debe asegurar el libre flujo de remesas, detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita.



Asimismo, preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, modernizar el marco comercial de América del Norte, mejorar los salarios en la región, proteger el flujo de inversiones hacia México y trabajar para una frontera que “nos una, no que nos divida”.



Manifestó que, ante los cambios de paradigma político y económico de Estados Unidos, México impulsará la diversificación de sus relaciones comerciales y diplomáticas con el resto del mundo.

Ante las dificultades del Acuerdo Transpacífico, México iniciará de inmediato conversaciones que generen nuevos acuerdos importantes con los países que permanecen en ese tratado”, dijo momentos después de Donald Trump firmó el decreto para la expulsión de Estados Unidos del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

Expuso que el plan de negociación del gobierno mexicano, abarca cinco ejes principales, de los cuales mencionó:

Soberanía nacional

Somos una nación soberana y actuaremos como tal, nuestro único interés es el de México y el de los mexicanos.

Respeto al estado de derecho

Es decir, respeto al Estado de derecho de México y Estados Unidos. Visión constructiva y propositiva.

Soluciones novedosas y pragmáticas, conscientes de la nueva realidad de EU y del entorno nacional. Integración de Norte América

Nuestra región está comprendida por tres países, por lo que también deberán de fortalecerse los acuerdos con Canadá. Negociación integral

México tratará todos los temas de manera abierta la relación; el comercio sí, pero también la migración, la seguridad, el tráfico de drogas y de armas.

EL PRESIDENTE DIO A CONOCER 10 OBJETIVOS DE LA NEGOCIACIÓN CON ESTADOS UNIDOS: Que exista un compromiso del gobierno de EU de garantizar el trato humano y de respetar los derechos de los migrantes mexicanos Que cualquier proceso de repatriación de manera coordinada y ordenada Desarrollo del hemisferio debe de ser una responsabilidad compartida, trabajar de manera conjunta para promover juntos a los países de Mesoamérica. Asegurar el libre flujo de las remesas. Gobierno de EU debe asumir el compromiso de trabajar con México para evitar el libre tráfico de armas. Preservar el libre comercio entre México, EU y Canadá. Negociar o incluir aspectos de negociación de nuevos sectores; telecomunicaciones Mejores salarios para los trabajadores de México. Proteger el flujo de inversiones en México, ofreciendo las condiciones para la llegada de capital. Trabajaremos por una frontera que nos una, no que nos divida.



