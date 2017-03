A menos de un mes que inicie la feria, construirán puente Silvia Vanegas

Dicho recursos fue gestionado para el pago del puente que comunica la plancha de las instalaciones de la feria por el gobierno anterior, pero el funcionario dijo que encontraron inconsistencia en el proceso de solicitud.



Explicó que como el recurso llega etiquetado para un puente en ese sector se construirá uno nuevo y el puente anterior quedará como adeudo, no obstante se busca la forma de pagarlo.



El municipio ejecutará el puente nuevo y le darán seguimiento al adeudo que se tiene pendiente para cubrirlo realizando los tramites sin violentar la ley de obra pública.



Aseguró que es falso que no se quiera atender o que no se quiera recibir esta obra y ya se platicó con el arquitecto Pedro Lara quien lo ejecutó para dar agilidad a los trámites y reconocer el pasivo o deuda.

Dijo que es innegable que el puente esta ahí y que es de beneficio para la población por lo que esta administración no está renuente a pagar el pasivo.





feria

puente peatonal

obra

recursos