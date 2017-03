'A mí la flaca me pela los dientes; lo que me apasiona es la vida': Pau Donés Excélsior

El vocalista de Jarabe de Palo se encuentra en México y este fin de semana volverá a los escenarios, luego de estar más de un año alejado de la música, debido a sus problemas de salud. "Mi oncólogo me retiró de los escenarios por prescripción médica, pero mi psiquiatra me mandó regresar, también por prescripción médica, de lo contrario me volvería loco”, comentó el cantautor catalán.

Luego de haber hablado sobre los motivos que lo trajeron a México, como el hecho de celebrar su cumpleaños 50, el aniversario número 20 de Jarabe de Palo y traer bajo el brazo sus dos grandes tesoros, un disco y un libro titulados 50 palos, el cantautor tocó el tema del cáncer de colon que padece.



El asunto de darle exposición al cáncer fue principalmente porque de un día a otro yo pasé a ser de espectador a protagonista. Me dijeron: 'Tienes cáncer´ y lo que me di cuenta fue la cantidad de sufrimiento que eso provoca, tanto al enfermo como a su entorno más cercano, así que decidí hacerlo público para normalizar esa situación, porque el cáncer no es una lepra”, comentó el músico.



Compartió que por todo esto se ha adentrado mucho en el tema.



El cáncer es la segunda enfermedad más extendida en el mundo moderno y muy pronto será la primera, así que debemos comenzar a pensar en el cáncer no como una enfermedad excepcional, sino como una enfermedad bastante común, que con el tiempo va a tener una solución porque la ciencia va a toda velocidad, pero el hecho es que el cáncer está ahí y por eso aproveché mi popularidad para intentar normalizar el asunto”, dijo.



Recordó que el hecho de exponer su enfermedad al público ha ayudado a mucha gente que padece este mal a que también lo hable, lo exponga o en muchos casos, lo confiese.



Un día paseando por Barcelona, me detuvo una señora mayor, me abrazó y me dijo: ´Sabes qué hijo mío, estoy muy contenta por la manera que le has dado a tu enfermedad, porque yo hace siete años que padezco cáncer y no se lo había dicho ni a mis hijos, ni a mis amigas y cuando te vi a ti, lo que hice fue reunirlos a todos en casa y se los confesé. Desde ese día me he quitado una mochila tremenda que tenía encima´. Sólo por ese tipo de cosas ha valido la pena exponer mi caso”.



Pau está consciente que mucha gente lo admira, que su familia lo adora, pero en los momentos más complicados, los momentos de soledad, siempre ha tenido un aliado: La música.



La música siempre ha estado en mi vida, antes y después de esto, pero sobre todo siempre ha estado en las buenas, porque yo tengo una memoria bastante selectiva y de lo malo me suelo acordar poco, aunque sí que a veces de esas malas experiencias quizá de sufrimiento, me han salido canciones muy bellas y efectivamente, la música es algo que me ha acompañado y la sigo alimentando”. Al comentarle que en México, existe un dicho que dice: “La flaca nos pela los dientes”, haciendo alusión también a su tema La flaca, Pau se quedó pensativo y dijo: “La flaca, la muerte nos pela los dientes, muy bien, ¡uff buenísima!, esta me la tengo que robar y pues a mí también, 'A mi la flaca me pela los dientes' y lo que realmente me ilusiona y me apasiona es la vida”, concluyó el músico.



