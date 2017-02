A Paulina Rubio le queda chico el escenario y tiene una gran caída Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Qué guamazo me di, dice la cantante a sus fans en Campeche, donde actuaba y agrega su enseñanza de vida de esa noche todos los seres humanos nos caemos, pero nos volvemos a levantar



En su show en las fiestas tradicionales de esa ciudad, la cantante recorrió desenfadada la pasarela mientras cantaba sin darse cuenta que estaba al filo del proscenio y cayó sin perder la verticalidad, como tampoco el profesionalismo, pues tras ser auxiliada por el staff de seguridad regresó de inmediato con su espectáculo.



"Qué guamazo me di", fueron las palabras de la cantante cuando logró incorporarse.



Pero también la cantante aprovechó el contratiempo para enviar un mensaje de aliento a sus fans.



"Todos los seres humanos nos caemos, pero nos volvemos a levantar", advirtió.



#Video Y así fue la aparatosa caída de #PaulinaRubio mientras ofrecía un concierto en #Campeche #Mexico Una publicación compartida de mv •LA• nuevaera (@mvlanuevaera) el 20 de Feb de 2017 a la(s) 8:25 PST



