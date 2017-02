A prisión preventiva, excolaborador de Duarte Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de SSP Veracruz, continuará enfrentando el proceso jurídico en su contra internado en el reclusorio regional



El ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz fue detenido ayer a su llegada a una audiencia judicial en la Sala de Juicios Orales en Pacho Viejo, Distrito Judicial de Xalapa.



Tras permanecer 14 horas en los juzgados de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, le fue notificada la medida cautelar, informó Quadratín.



La Fiscalía de Veracruz emitió un comunicado en donde afirma que, en Audiencia de Control, el Juez declaró la legalidad de la detención del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, al ser certificada la “expeditez” y nula violación de sus derechos humanos “y al contar con la aceptación del imputado y la defensa de quien es acusado por la Fiscalía General del Estado como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito y posteriormente, fue vinculado a proceso”.



En Audiencia de Control, la Fiscalía estatal formuló imputación al ex servidor público, como probable responsable del citado delito y solicitó la formal vinculación a proceso, la cual fue concedida por el Juez con residencia en Pacho Viejo; así como un periodo de cuatro meses de investigación complementaria.



A su vez, como medida cautelar, al imputado le fue dictada prisión preventiva necesaria por un término de ocho meses, por lo que continuará enfrentando los efectos del proceso jurídico que se instruye en su contra, internado en el reclusorio regional.







redaccion@imagenzac.com.mx CIUDADA DE MÉXICO / EXCÉLSIOR.- La juez de control Verónica Portilla Suazo dictó auto de vinculación a proceso al ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita y determinó, como medida cautelar, prisión preventiva por 8 meses.El ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz fue detenido ayer a su llegada a una audiencia judicial en la Sala de Juicios Orales en Pacho Viejo, Distrito Judicial de Xalapa.Tras permanecer 14 horas en los juzgados de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, le fue notificada la medida cautelar, informó Quadratín.La Fiscalía de Veracruz emitió un comunicado en donde afirma que, en Audiencia de Control, el Juez declaró la legalidad de la detención del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, al ser certificada la “expeditez” y nula violación de sus derechos humanos “y al contar con la aceptación del imputado y la defensa de quien es acusado por la Fiscalía General del Estado como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito y posteriormente, fue vinculado a proceso”.En Audiencia de Control, la Fiscalía estatal formuló imputación al ex servidor público, como probable responsable del citado delito y solicitó la formal vinculación a proceso, la cual fue concedida por el Juez con residencia en Pacho Viejo; así como un periodo de cuatro meses de investigación complementaria.A su vez, como medida cautelar, al imputado le fue dictada prisión preventiva necesaria por un término de ocho meses, por lo que continuará enfrentando los efectos del proceso jurídico que se instruye en su contra, internado en el reclusorio regional. Agregar a favoritos jaiver duarte

litigio

medida cautelar

castigo

seguridad pública