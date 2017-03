A ver si es cierto J. Luis Medina Lizalde

Aunque en estos momentos se está en espera de un contingente de quinientos policías federales, el mérito inicial de esta visión es que por primera vez desde hace diez años, el gobierno zacatecano reconoce expresamente la exclusión social como factor criminógeno de primer orden, lo que compromete a que habrá dinero y tiempo destinados a sacar de la marginación a numerosos núcleos poblacionales en las periferias urbanas y en el desfalleciente mundo rural zacatecano.

El arranque formal de la estrategia está programado para el próximo sábado en la Colonia Lázaro Cárdenas, una de las zonas de alta incidencia delictiva a unos cuantos pasos del Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas.

La autoría del diagnóstico más invocado que narrado es atribuida a la Universidad Autónoma de Zacatecas aunque extrañamente se omitió la identificación de los docentes investigadores participantes y hasta de las áreas académicas involucradas, omisión enfatizada por la ausencia de autoridades universitarias en el acto celebrado en el patio del Palacio de Gobierno (sin duda, muy acertada la decisión de recuperar la función de la sede histórica del Poder Ejecutivo).

Se resiente la omisión diagnóstica del sistema carcelario zacatecano que se encuentra muy distante de cumplir la misión de reinserción social de los reos así como la aún escasamente desarrollada capacidad de investigación del delito, tampoco se hace mención de la precariedad extrema de las policías municipales mermadas por inútiles, caros y contraproducentes “exámenes de confianza” ideados por burócratas distantes del campo de operaciones, ni de la avasallante infiltración de los grupos criminales.

Un elemento limitante del plan de seguridad pública anunciado es su concentración en los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe que son los escenarios donde los hechos violentos tienen una difusión que contrasta con otras regiones igualmente laceradas por la actividad delictiva organizada.

Sería una grave equivocación mantener la desprotección de esas regiones solo porque las extorsiones, asesinatos y secuestros no afectan la imagen gubernamental al carecer de la misma resonancia de los acaecidos en los municipios mencionados

El llamado a no politizar (“no partidizar”, debió decirse) la seguridad pública es el necesario reconocimiento del tamaño del desafío que representa el crimen organizado aunque faltó señalar que los pleitos políticos entre actores con muchas ambiciones y pocos ideales ha favorecido el enraizamiento de los cárteles en el territorio.



Ciudadanía pensante y valiente

La participación ciudadana se invoca para todo, pero la experiencia demuestra que existe un abismo entre gobernados y gobernantes que la inhibe.

En los próximos meses sabremos si se opta por esa ciudadanía cómoda y lambiscona que sirve de fachada cada vez que un gobierno necesita legitimar una política o si se opta por la auténtica participación de una sociedad políticamente plural capaz de involucrarse sin subordinarse, de no ser ésta última será pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo.

Entendemos la inevitabilidad del auxilio federal, pero después de 10 años de recurrir a soldados, marinos y policías federales ha quedado de manifiesto que hace falta mucho más que elementos militares y policiales, patrullas, balas y chalecos anti balas, y que cuando el Gobierno del Estado se voltea para otro lado se deja a la población inerme ante los abusos de los malos elementos castrenses y policiales.

En Zacatecas personas del Ejército y de la Policía Federal han cometido crímenes ante los cuales nuestros gobernantes han guardado silencio cobarde, el inminente arribo de los cientos de elementos federales es la oportunidad de una nueva actitud que combine la colaboración institucional y la solidaridad ciudadana con la inclaudicable defensa de los derechos humanos.

La elaboración de una política de Seguridad Pública local es condición indispensable para que cumpla sus objetivos el gobierno federal.

Para ello, es de reconocer que por primera vez en Zacatecas se busca trascender la visión reduccionista concentrada en dinero, balas, policías y soldados, por lo pronto habrá que evitar incurrir en las más notorias equivocaciones del pasado que se resumen en lo que no sirvió:

La búsqueda obsesiva de aprobación espontánea mediante la minimización de la realidad que termina consumiendo los esfuerzos en que no se conozcan los delitos en vez de que no sucedan y en el castigo de los que suceden.

La postura cómoda de aceptar a ciegas los criterios de la federación y la falta de supervisión de las operaciones militares y policiales para garantizar el respeto a los derechos humanos.

En dejarse atrapar en la contienda entre grupos de interés de sello sexenal.

Nos encontramos el lunes en El Recreo.



