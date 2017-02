Abandonan automóvil después de haberse volcado Redacción

Varias unidades médicas así como de Seguridad, se trasladaron a la carretera Fresnillo - Estación San José a la altura del fraccionamiento San Felipe, al filo de las 4:20 de la tarde de este domingo.



Cerca de un puesto donde venden fruta, estaba un Sedán verde con las llantas arriba.



Los paramédicos de inmediato se acercaron al lugar para tratar de ayudar al o los tripilantes, pero se percataron que no había nadie.



El automóvil estaba con las puertas abiertas junto con las bolsas de aire activadas debido a la volcadura.



Los uniformados empezaron a buscar en los alrededores para ver si las presuntas víctimas estaba afuera de carro, pero no encontraron nada.



El carro fue retirado del lugar luego de que los oficiales de la Delegación de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV) elaborarán el peritaje pertinente.



abandono

accidente

fresnillo