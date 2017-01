Abierto Australia: Nadal dice que no planea retirarse pronto AP

Y Sam Stosur, que nunca ha firmado una gran actuación en el major de su país, no se pone demasiada presión tras su preparación -o ausencia de ella — para Melbourne Park.



A continuación, lo más destacado de las declaraciones que ofrecieron los tenistas el domingo, en la víspera del inicio del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada:



La conclusión: Rafa no piensa en dejar el tenis pronto.

Nadal, que atesora 14 torneos del Grand Slam en su palmarés, sufrió dos lesiones la temporada pasada. La primera lo tuvo de baja durante dos meses y medios tras su abandono en tercera ronda de Roland Garros por problemas en la muñeca izquierda. La otra le obligó a descansar en el último tramo del año.



Pero no le pregunten si está preparado para empuñar un hierro o una caña. "Si no creyese que puedo ser competitivo, y cuando digo competitivo quiero decir luchar por las cosas por las que he luchado los últimos 10 años, probablemente estaría jugando al golf o pescando en casa", manifestó Nadal. "Estoy siendo sincero (... ) Estoy aquí porque creo (...) que puedo luchar por las cosas que realmente me motivan". Dado su historial de lesiones, los reporteros preguntaron a Nadal si juega sin dolor. "¿Qué quiere decir 'sin dolor'?", señaló. "No estoy lesionado, no. Lo del dolor es de hace mucho tiempo".



