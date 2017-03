Abogado da asesorías a paisanos en Chicago; depende de ellos si lo contratan Redacción

El Gobierno del Estado y este abogado acordaron un convenio de colaboración para ofrecer asesoría a migrantes zacatecanos, aunque la Sezami aclaró que a Ruiz Velasco no se le da pago alguno y el acuerdo no tiene figura de contrato.



La dependencia informó en un escrito que Ruiz Velasco es un experto en la materia reconocido por el Gobierno de los Estados Unidos y el convenio consta de tres partes: la primera son

recomendaciones de prevención y protección que se promoverán entre la comunidad migrante.



La segunda parte del convenio establece que se llevarán a cabo talleres informativos con la comunidad impartidos a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil.



Otro acuerdo es otorgar asesoría gratuita y personalizada a quien así lo solicite al final de cada uno de los talleres.



En esta asesoría se realizará un diagnóstico confiable de la situación migratoria del solicitante, derivado de esto y si el caso amerita la contratación de los servicios el abogado Ruiz Velasco, dará una cotización directamente al beneficiario quien se reserva la decisión de proceder con la contratación.



La dirección y número de teléfono de la oficina del abogado Ruiz Velasco es 180 N. Wacker Dr, número 203, Chicago, Illinois. 60606.



Los paisanos se pueden comunicar con él al número telefónico (001) 312 300 6807. El fax es el (001) 312 660 8870 y el celular (001) 773 973 9264. El correo electrónico es jesus@ruizvelascolaw.com, según dio a conocer personal de la Sezami.



migrantes

paisanos

zacatecas

chicago