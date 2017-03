Abogado de uno de Los Porkys acusa a fiscal de Veracruz de influir en el caso Excélsior

Adolfo Merchant Perdomo, su abogado, explicó que sí se han violado los derechos de su cliente ya que ahora el exabogado de Daphne Fernández, la presunta víctima, es fiscal general. "El juez Tercero de Primera Instancia no le otorgó la libertad, porque él debería estar afuera desde hace mes y medio, desafortunadamente se va a promover otro amparo, porque no se siguieron los lineamientos del tribunal colegiado”, dijo.

Merchant Perdomo afirmó que en caso de que con el nuevo amparo se logre proceder, existe la posibilidad de que en la resolución el juez Tercero de Primera Instancia, Óscar Hernández, sea objeto de sanciones, que podrían llegar incluso a su destitución. "En cuanto la valoración que hizo el juez del estado de las pruebas que están pendientes por desahogarse y valorarlas para el debido cumplimiento y lograr la libertad”, expresó.

El abogado afirmó que el primer amparo que se presentó no fue valorado por la justicia del Estado debidamente, por lo que una vez que se termine este recurso, que esperan sea con resolución positiva por parte de la justicia federal, Capitaine Marín sea exonerado. "En un mes y medio aproximadamente podría ya quedar resuelto el asunto”, dijo.

En enero del 2015, Capitaine Marín, Diego Cruz Alonso (ambos ya se encuentran detenidos en ceresos de Veracruz); Jorge Cotaita - aun prófugo - y Gerardo Rodríguez - que no fue considerado responsable - presuntamente cometieron abuso sexual contra la joven Daphne Fernández.



Desde entonces el caso tomó relevancia internacional debido a un video que se hizo viral en redes sociales donde estos jóvenes -hijos de familias acaudaladas de Veracruz - reconocen haber incurrido en el ilícito.



La defensa de Enrique Capitaine, uno de los jóvenes que presuntamente formaba la banda Los Porkys de Costa de Oro, acusados de abusar de una menor de edad en Veracruz, acusó al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz de influir en el caso.

