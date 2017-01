Abren la oficina de recaudación tomada Silvia Vanegas

A las 7 de la mañana, el recaudador en el municipio, Eduardo López Mireles, llegó acompañado por elementos de la Policía Ministerial del Estado para romper candados y abrir el edificio.



El inmueble permaneció bloquedado por ciudadanos que rechazan el aumento a los impuestos y a combustibles aprobados para este 2017.



Desde inicios de este año, la población jerezana se ha manifestado contra el alza a insumos y obligaciones fiscales.



Las protestas derivaron en que hace una semana los inconformes colocaron candados y cerraron los accesos a la oficina de recaudación, sin embargo ayer hubo actvidad.



Eduardo López Mireles, también exalcalde, permitió el acceso a los trabajadores de la oficina, aunque minutos más tarde, algunos manifestantes se reunieron y se colocaran frente al edificio.



Algunos contribuyentes del municipio aprovecharon para realizar algunos pagos y cumplir con los impuestos, pues no se negó el acceso al edificio público.



Tras abrir el inmueble, López Mireles se retiró para ir a su otro trabajo en la radio, por lo que quienes en ese momento protestaban lo señalaron de ser un aviador y exigieron su renuncia.



Ante la presión de los inconformes que esperaban el regreso del recaudador, el personal se concretó a informar que Mireles se encontraba en una reunión en la capital del estado.



No obstante, al escuchar la voz de Eduardo López en una estación local reprocharon la falta de compromiso del recaudador para el cargo asignado.





