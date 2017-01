Abren las autoridades talleres para fomentar el autoempleo en Jerez Redacción

Lorena Ortega Dávila, presidenta del DIF municipal, manifestó que esta acción es la respuesta a peticiones hechas por la población inclusive desde la campaña del presidente municipal, y garantizó que junto con él continuará apoyando a los que menos tienen, tocando diversas puertas dentro y fuera del municipio.



Resaltó el trabajo conjunto que se realizó entre el Servicio Estatal del Empleo (SEE), Ayuntamiento jerezano y DIF municipal, para que fueran posibles los talleres por medio de los cuales los beneficiarios recibirán de manera gratuita, clases y materiales que les darán el conocimiento básico para en un futuro crear un negocio.



Al respecto el coordinador regional del SEE Víctor Aguilar Ortíz, y el coordinador municipal del mismo Matías de la Torre Lozano, resaltaron las labores de gestión que el presidente municipal efectuó, así como el total apoyo de su esposa para que esto se lograra.



Notificaron que con este recurso compartido entre las instancias gubernamentales ya mencionadas, será posible también que una vez que los usuarios finalicen dichos talleres, si así lo deciden instalen negocios con ayuda de créditos.



Finalmente, coincidieron en que el país entero enfrenta una dificultad económica, sin embargo señalaron que la voluntad de la población haciendo equipo con las autoridades, será una de las alternativas para enfrentarla.



​De esta forma dieron inicio los talleres de Bisutería en Ermita de Guadalupe, Panadería y Repostería en la colonia Plan Maestro El Molino, y por último el de Reciclaje en el propio DIF Municipal, que tendrán una duración de un mes.



