Abrirán licenciatura  en Deportes en la UAZ

“Ya teníamos tiempo con la planeación de esta nueva carrera que se ofertará a la sociedad zacatecana, casi es un hecho, ya solamente estamos esperando que nos apruebe el Consejo Universitario”, dijo el funcionario.



Manifestó que la intención es que las clases comiencen en agosto, justo a la par del próximo ciclo escolar.



El responsable del DAF explicó que el rector, Antonio Guzmán, solicitó que la planta docente no genere mayor contratación de profesores a la universidad, en este sentido.



Moreira aseguró que ya hay personal calificado para poder otorgar las materias que formen parte del plan de estudios. Con posibilidades para ser docentes están Francisco Cortés Navia, José Castañón, Gustavo Menchaca y Eduardo Cabrera, entre otros.



Las clases se tendrían en el Campus UAZ Siglo 21, en el DAF ubicado en el Gimnasio Universitario.

De inicio serían dos grupos escolarizados y uno más semi escolarizado, cada uno contaría con capacidad para cerca de 35 alumnos.



“La nueva carrera es un sueño para los que estamos en el deporte, otras universidades cuentan con la licenciatura en Educación Física, pero la nueva licenciatura en cultura física y deporte abrirá otro campo para los jóvenes, pues abarca especialidades en entrenamiento deportivo, para promotores y capacitadores”, recalcó, el responsable del DAF.



La licenciatura en Cultura Física y deporte se cursaría en ocho semestres, es decir 4 años.



El objetivo es que la primera generación pueda ingresar en el próximo ciclo escolar, por lo que en un lapso no mayor a 15 días se tendría que emitir una resolución final en cuanto a la propuesta de incluir la carrera dentro de la oferta educativa de la máxima casa de estudios del estado.



