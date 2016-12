Absorberá el ayuntamiento el gasto del subsidio a la carne Alejandro Castañeda

El programa de carne a bajo precio propuesto por el ayuntamiento se concretó sin el apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria. (Alejandro Castañeda)



Desde días pasados se comenzó con la entrega de los paquetes de carne a la gente inscrita y pagó 45 pesos por kilo.







Desde días pasados se comenzó con la entrega de los paquetes de carne a la gente inscrita y pagó 45 pesos por kilo en las oficinas del Departamento de Desarrollo Social.



En entrevista para Imagen, el presidente Julio Ramírez comentó que no le podía quedar mal a la gente que ya tenía contemplada esa carne, por lo que el programa se realizó a pesar de ser un piloto de la CMT. “Ese fue un compromiso que hicimos con la gente y no pueden esperar a que Mariana Trinitaria nos eche la mano, ya que querían que les compráramos 18 mil kilos y eso hubiera causado un impacto tremendo en los tablajeros”, declaró. Explicó que se llegó a un acuerdo con la Unión Municipal de Tablajeros, en donde solo se adquirirían mil kilos de carne, mismos que serán repartidos en tres etapas, en la primera 250 kilos, en la segunda 480 y solo restarían 270 kilos. “Se les compró carne a Carne Mart y a Carnes San Juan en Zacatecas, es de primera calidad, ese fue el compromiso con ellos para que la gente de escasos recursos tenga su carnita para el 24 de diciembre y el 31”, informó el edil quien no precisó el monto del gasto que realizó el ayuntamiento.



