Abuela confunde figura de El Señor de los Anillos con un santo

Una mujer brasileña compartió en su cuenta de Facebook la historia de su bisabuela, quien confundió a uno de los elfos de la cinta con San Antonio de Padua.



En su perfil compartió tres fotografías de la figura de Elrond, uno de los elfos principales de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ creada por J.R.R. Tolkien y que Peter Jackson adaptó el cine hace unos cuantos años.



Con el título, ‘El mejor descubrimiento del 2016’, Brandao relató a través de tres imágenes como su bisabuela le reza a esta figura todos los días, aunque por supuesto no por ser el elfo Elrond, sino porque lo confundió con San Antonio de Padua.



El descubrimiento de Gabriela fue gracias a la curiosidad que le provocaron los fervientes rezos de su abuela, aunque definitivamente no es un santo y nadie en su familia sabe de dónde sacó este juguete.







