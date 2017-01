Acaban con la vida de un hombre a balazos, en Fresnillo Redacción

El reporte de las detonaciones de arma de fuego se realizó a las 2:15 de la tarde, donde minutos antes los delincuentes cazaban al finado y concretamente frente al salón de fiestas María Bonita abrieron fuego contra él.



De inmediato sonaron las sirenas de las diferentes corporaciones de seguridad y médicas, las cuales se dirigieron al lugar para atender al lesionado y tratar de capturar a los culpables del ataque.



Lamentablemente, al llegar al sitio del el asesinato, los oficiales no encontraron a los delincuentes, pues escaparon entre las calles aledañas al lugar.



Al llegar los elementos de la policía municipal se percataron que el sujeto, que hasta el momento se desconoce la identidad, no tenía signos vitales y yacía sobre un charco de sangre.



A lo que los uniformados se dispusieron a acordonar el área mientras acudían los oficiales de la Policía Ministerial y el personal de peritos de la procuraduría para iniciar con las primeras pesquisas del asesinato.



El lugar también fue custodiado por los elementos de la Policía Estatal y elementos de la Base de operaciones Mixtas (BOM).



Luego de varios minutos se realizó el levantamiento del cadáver para ser trasladado al Servicio Médico Forense para que se le practicara la necropsia de ley.



asesinato

seguridad

colonia las flores