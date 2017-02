"Acataremos la decisión de los tribunales": Tello Redacción

El gobernador manifestó que el impuesto ecológico, al que reivindicó como un acto de estricta justicia social y reciprocidad con Zacatecas, no es una imposición deliberada para las empresas ni tampoco un capricho personal.



Invitó a los sindicatos y mineros a sentarse y a dialogar. Insistió en que este impuesto no afecta absolutamente en nada la percepción de los trabajadores, sino que es un acto de justicia por lo mucho que Zacatecas le ha dado al mundo.



Tello Cristerna aludió al espíritu Federalista y esencia republicana del Estado de Zacatecas para expresar el respeto irrestricto al Poder Judicial del país, y afirmó que acatará cualquier determinación de la Suprema Corte de Justicia.



Asimismo, aprovechó para agradecer a los zacatecanos que han cumplido con el pago de sus impuestos, incluso haciendo sacrificios personales y familiares.



“Esta acción la tomo como una muestra de confianza a mí y al gobierno que encabezo. Yo les garantizo que los recursos serán ejercidos con honestidad”, puntualizó.



Destacó que la Ley de Hacienda fue integrada en el marco de las atribuciones de Zacatecas, como estado libre y soberano, y en estricto apego a los preceptos constitucionales, mismos que fueron aprobados por la Legislatura local.



“Soy un hombre de principios y de convicciones . Como Gobernador es mi responsabilidad dar la pelea por los intereses de mi estado, así como tengo la obligación moral de cumplirle a la gente y tomar decisiones, muchas veces decisiones difíciles”.



Agregó que “dejar todo igual sería más cómodo, muy fácil; pero no sería ético y no estoy dispuesto a dejar a Zacatecas a la deriva”, expresó al emitir un mensaje, la noche de este jueves.



Previamente, había mencionado que la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) para invalidar el impuesto ecológico es “muy respetable”.



“Siempre he pugnado porque las controversias se diriman por las vías y los cauces legales, no con violencia ni con otro tipo de presiones”, declaró ante el procedimiento interpuesto por el Gobierno Federal en contra del impuesto ecológico.



“Estamos en espera de una decisión. Yo espero tengo mucha fe en que esa decisión sea a favor de uno de los estados que más le ha dado a este país”, manifestó el gobernador.



En este sentido y luego de una reunión con Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Tello Cristerna dijo que aunque la misma estuvo encaminada al tema de seguridad, le externó su sorpresa de haberse enterado de la controversia a través de los medios de comunicación.



Sobre Enrique Peña Nieto, el mandatario estatal expuso que hay un vínculo de respeto y afecto, sin embargo privilegiará las necesidades del estado que lo eligió para este quinquenio. “Yo espero poder estar platicando con el presidente Peña en próximos días. He solicitado la audiencia con él”, expresó.







Con información de Karla Padilla



