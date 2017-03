Acceso al dinero es el principal corruptor: aspirante a fiscal Excélsior

Fernando Valerio Gutiérrez dijo que la relativa facilidad para adjudicarse los fondos públicos propicia una cadena de conflictos de intereses que empodera el cohecho en México



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El extitular de la contraloría de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz y ex aspirante a consejero del Instituto Nacional Electoral(INE) dijo que la corrupción ‘no se terminará de la noche a la mañana’, pero en base a la Fiscalía se hará lo necesario. Además, lamentó que México es un país con grandes lagunas de justicia y honestidad. No generalizo, hay grandes servidores públicos, hay grandes empresas que cumplen con los lineamientos, pero existe el conflicto de intereses y lo vemos en los legisladores. Hay quienes no tienen una carrera parlamentaria y poseen sus despachos, sus bufetes y hacen negocios desde el cargo público”.

Valerio Gutiérrez confía en que sí se pueden contrarrestar los efectos de la corrupción en el país; comentó que busca la Fiscalía Anticorrupción porque ‘tuve el honor de llevar una contraloría; y, en parte, es la preparación profesional y el deseo de un México mejor lo que’ lo impulsa para competir por el cargo. El aspirante aseveró que confía en las instituciones. Y con un buen trabajo combatiremos este fenómeno que nos ataca. Vivimos una situación muy complicada porque al día de hoy no hay recursos y eso es fundamental para las obras, hospitales, escuelas. Es un fenómeno que nos afecta por todos lados. De Veracruz a Sonora y en otros estados”.



fiscal

méxico

corrupción