Accidente de tren en Nueva York deja unos 100 heridos

El suceso ocurrió a eso de las 8:30 de la mañana del miércoles. Las autoridades dijeron que muchos de los pasajeros estaban de pie cuando ocurrió el impacto, pues se disponían a bajarse.



"Toda la estación se estremeció", narró Steben Medina, quien se tomaba un café en la parada cuando escuchó el choque y los gritos. "Pensé que se trató de una bomba o algo así".



La herida más grave al parecer fue una pierna fracturada, dijo el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, agregó por su parte que "afortunadamente... si tomamos todo en cuenta, esto fue un accidente relativamente menor".



La terminal está justo debajo de un centro comercial en Brooklyn, cerca del estadio Barclays Center, donde juega el equipo de basquetbol los Nets, el equipo de hockey los Islanders, y donde se suelen organizar conciertos.



Un accidente similar ocurrido en septiembre en Hoboken, Nueva Jersey, fue mucho peor. Allí, un tren embistió el andén de la estación, matando a una mujer que estaba de pie en el lugar. Las autoridades investigan si una barrera de freno más moderna pudo haber evitado esa tragedia.



El tren involucrado en el suceso del miércoles había partido de la estación de Far Rockaway, en Queens, y llevaba a unas 450 personas, dijeron funcionarios.



"Había gente zarandeada por doquier, fue algo aterrador", dijo al New York Times la pasajera Donette Smith.



"Como que choqué contra la gente que estaba frente mío", expresó Audrey Foster, quien estaba sentada en el segundo vagón y se lastimó la cadera.



Foster dijo que conocía de rostro a muchos de los transeúntes y que muchos de ellos resultaron lastimados. "Es muy triste", expresó.



La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envió expertos para investigar las causas del suceso.



Thomas Prendergast, presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, dijo que "hay un sistema de señales electrónicas que controlan la velocidad de los trenes, pero cuando el tren se aproxima a la estación, es responsabilidad del conductor. Y tienen que funcionar los frenos. Todos estos son factores que deben ser estudiados durante la investigación".



