Accidente deja un muerto y un herido

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche del miércoles, a la altura de la comunidad Osiris, frente a la gasolinera que se ubica a pocos metros de la desviación a la autopista y con dirección al municipio de Trancoso.



Al reporte acudieron elementos policiacos, así como personal de Protección Civil Estatal y Cruz Roja, al arribar encontraron una camioneta Jeep Cherokee de color verde, completamente volcada y con severos daños en su estructura, así como un camión tipo pipa con golpes menores.



En el interior del Jeep los paramédicos hallaron a dos hombres prensados, uno de ellos ya no presentaba signos vitales, mientras que al otro rápidamente le brindaron los primeros auxilios y fue trasladado al hospital en estado de gravedad.



Por el momento se desconocen las causas precisas del siniestro, aunque no se descarta el exceso de velocidad y la falta de precaución por alguno de los conductores, ya que viajaban en la misma dirección.



Al lugar también acudieron autoridades ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes en colaboración con el equipo de bomberos sacaron el cuerpo del occiso de entre los fierros retorcidos para posteriormente trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Un hombre perdió la vida y otro más resultó gravemente herido, cuando la camioneta en la que se trasladaban impactó contra una pipa de agua, ocasionando un aparatoso accidente sobre la carretera federal 45.

