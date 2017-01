Acéfala, la coordinación de la Sedesol en Río Grande Francisco Monsivais

Compartir: Liga Compartir: Genaro Hernández Olguín, quien fuera presidente municipal, no duró como coordinador de la Sedesol del Gobbierno Estatal y su permanencia en el cargo no duró ni siquiera un mes.



Imagen acudió a la dependencia en donde solo encontró a un trabajador, el cual informó que por el momento no hay oficialmente un encargado y que están a la espera de que en estos días se les informe quien tomará las riendas de la coordinación de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el municipio.



Explicó el funcionario que a fines de noviembre se dio la transición oficial de un nuevo coordinador regional, siendo nombrado por las autoridades estatales Genaro Hernández Olguín, pero que a principios de diciembre se les informo que ya no estaría más al frente esta persona.



Agregó que la designación del nuevo titular es muy probable que se haya retrasado debido al periodo vacacional, por lo que se espera en los próximos días ya cuenten con un titular, ya que el trabajo se continúa realizando, pero se necesita se formalice pues hay documentos que solo se pueden firmar por un responsable autorizado.



La coordinación de la secretaría incluye a Cañitas de Felipe Pescador, Miguel Auza, Juan Aldama, Francisco R. Murguia y Río Grande.



Documentación oficial de la Secretaría de la Función Pública revela que Hernández Olguín ha estado entre los funcionarios que se han resistido a entregar su declaración patrimonial; extraoficialmente esta situación habría sido una de las causas para su destitución.



