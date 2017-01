Acéfala, la dirección de segridad Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

La dirección continúa a cargo del secretario de gobierno, Jaime Ambriz.



El alcalde, Fernando Uc Jacobo, no ha informado sobre la fecha en que se darán a conocer posibles nombres para jefe policiaco.



El cargo quedó acéfalo luego de que el exdirector, Victor Alcalde Pérez, fuera señalado como responsable de agredir con su arma de cargo a cuatro jóvenes.



Cabe mencionar que la DSP no es la única instancia acéfala; también el Instituto de la Mujer Jerezana (Inmuje) trabaja sin director.



Con respecto a Seguridad Pública, Fernando Uc dijo que ya se hizo la solicitud directamente a las autoridades estatales para que apoyo en el nombramiento.



Dijo que platicó con algunos regidores para poder aplicar el modelo de Mando Único.



La petición del alcalde a las autoridades respectivas es que se nombre a una persona con carrera para que se haga cargo de la seguridad del municipio.



Sin embargo, no fue posible que el pasado viernes se presentara el nuevo director, pues no se ha dado el nombramiento desde la Secretaría de Seguridad Pública.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- No se ha nombrado al nuevo titular de la Dirección de Seguridad Pública (DSP).La dirección continúa a cargo del secretario de gobierno, Jaime Ambriz.El alcalde, Fernando Uc Jacobo, no ha informado sobre la fecha en que se darán a conocer posibles nombres para jefe policiaco.El cargo quedó acéfalo luego de que el exdirector, Victor Alcalde Pérez, fuera señalado como responsable de agredir con su arma de cargo a cuatro jóvenes.Cabe mencionar que la DSP no es la única instancia acéfala; también el Instituto de la Mujer Jerezana (Inmuje) trabaja sin director.Con respecto a Seguridad Pública, Fernando Uc dijo que ya se hizo la solicitud directamente a las autoridades estatales para que apoyo en el nombramiento.Dijo que platicó con algunos regidores para poder aplicar el modelo de Mando Único.La petición del alcalde a las autoridades respectivas es que se nombre a una persona con carrera para que se haga cargo de la seguridad del municipio.Sin embargo, no fue posible que el pasado viernes se presentara el nuevo director, pues no se ha dado el nombramiento desde la Secretaría de Seguridad Pública. Agregar a favoritos dsp

jerez

nombramiento

alcalde

municipio