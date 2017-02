Aclaran adeudo con la SAMA por aguas residuales Francisco Monsivais

estado@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- El exdirector del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Grande durante la Administración 2013-2016, informó sobre la situación que diera a conocer la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) en donde se está requiriendo un pago de más de 179 mil pesos por conceptos de aprovechamiento del líquido durante dos años y principalmente el monto por descargas de aguas residuales.“Efectivamente se debe y la deuda se quedó en stand by, pero no es que se haya dejado ni oculto, ni que no se haya querido pagar por simple irresponsabilidad, pues les dejamos 600 mil pesos en efectivo con los cuales podríamos haber pagado esa deuda hasta tres veces”, Roberto Martínez Ortiz.Explicó el exfuncionario municipal que “esa deuda de la que hablan es de la planta de tratamiento de aguas residuales, para recibir el recurso de Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar), cuyo recurso se recibe trimestralmente por un monto desde 80 mil pesos hasta 240 mil pesos, dependiendo de sus análisis del agua”.“Resulta que allá por el 2015, un análisis de la planta de tratamiento realizado por los laboratorios ABC de Aguascalientes nunca fue subido al portal de internet para realizar su pago, momento que todavía sigue igual y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siempre nos defendió por tratarse de una irresponsabilidad que recae en terceros”, explicó.Asimismo, Martínez Ortiz dijo que “el monto económico por descargas se hace muy ominoso por recargos e intereses, pero será facultad netamente de la Conagua para su litigio, requisito si de SAMA para concursar en obras”.“De esta manera, no se dejó una deuda por parte del Organismo Operador mientras estuvimos al frente puesto que cada trimestre fue pagado cabalmente, tan es así que se recibimos su devolución a través del programa Prodder que es un programa de devolución de derechos respecto a agua limpia y Protar de aguas residuales”, finalizó. Agregar a favoritos sama

