Aclaran que no hay retrasos en el pago de la nómina Alejandro Castañeda

El tesorero Ricardo Medina Castro afirmó en entrevista para Imagen que recibieron el municipio con finanzas regulares y en el ejercicio 2016 tuvieron un sobrante de 200 mil pesos



“Este año 2017 hemos estada trabajando bien, no tenemos deuda, la que había la pagamos y ahorita estamos en buenos números sin ningún problema financiero”, apuntó.



Puntualizó que actualmente llevan una gestión para tener recursos extraordinarios que se agreguen a los 10 millones de pesos que están destinados a la ejecución de obra pública en pavimentación e infraestructura deportiva.



Destacó que la nómina está conformada por 200 trabajadores, por lo que se destina un aproximado de 460 mil pesos quincenales para los pagos, y afirmó que no han existido retrasos como en otros municipios.





