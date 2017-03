Actor de 'Harry Potter', en estado grave tras accidente de tránsito Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Jim Tavaré, el británico de 54 años que en 2004 personificó a Tom The Innkeeper en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban bajo la dirección del mexicano Alfonso Cuarón, tiene varias costillas rotas y un pulmón perforado



El histrión permanece en el área de terapia intensiva en la UCI y se ha sometido ya a dos tranfusiones de sangre y está pendiente otra cirugía.



La esposa de Tavaré, Laura, difundió la noticia a través de redes sociales, donde publicó una foto del actor y comediante en su cama levantando el pulgar hacia arriba.



"Soy Laura. Ahora que su familia ha sido informada, Jim me ha pedido haceros saber que sufrió un grave accidente de coche con una colisión en la cabeza. Ahora mismo está recuperándose en la UCI. Se ha roto 15 huesos, se ha fracturado ambos esternones, se ha perforado un pulmón, tiene múltiples lesiones en la pierna derecha, y el cuello roto. Ha tenido dos transfusiones de sangre tan rápido como se pudo. Esto es de verdad, no es un papel de una película. Por favor tenedlo presente en vuestros pensamientos para que luche todo lo que pueda contra esto", publicó en su cuenta de Facebook.



En el mundo mágico de la saga cinematográfica de Harry Potter, Tavaré es conocido por su papel de Tom, el dueño de El Caldero Chorreante, pero también es el coestritor del programa The Sketch Show, que fue galardonado con un premio Bafta.



