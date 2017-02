Actriz de 'Harry Potter' regresa los desnudos a 'Playboy'

La otrora estrella infantil compartió en su cuenta de Instagram una de las imágenes que de la próxima edidicón estadunidense de la revista del conejito, con el tag "El desnudo es normal" (#NakedIsNormal), slogan que aparecerá en la portada de la publicación en su renovada etapa nudista.



En la imagen en blanco y negro posa de espaldas a la cámara, apenas cubriendo su cuerpo con una sábana de seda, en lo que parece un balcón de la que podría ser la Mansión de Playboy, un lugar que frecuenta mucho por ser la futura esposa del hijo dueño.



En el comentario de la foto menciona que escribió un ensayo corto, titulado La Mística Feminista.



Byrne y Hefner Jr. se comprometieron en agosto de 2015, luego de que él voló a Londres para pedir su mano para matrimonio.



"Seré el primero en admitir que la manera en que la revista retrataba la desnudez era anticuada, pero la eliminación de todo fue un error. La desnudez nunca fue el problema porque la desnudez no es un problema. Hoy estamos recuperando nuestra identidad y reclamando quiénes somos", dijo Cooper Hefner en su cuenta de Twitter.

I'm very proud to be a part of the March/April issue of Playboy. I penned a short essay along with my pictorial titled, "The Feminist Mystique". A big thank you to @Playboy, the creative team, and @cooperbhefner for such a unique opportunity. #NakedIsNormal Una publicación compartida de scarlett (@scarleybyrne) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 2:12 PST



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz británica Scarlett Byrne, quien de 2009 a 2011 caracterizó a Pansy Parkinson en las tres últimas entregas de la saga cinematográfica Harry Potter, y prometida de Cooper Hefner, el director creativo de la revista e hijo de su nonagenario fundador Hugh Hefner, reinaugurará la era de los desnudos femeninos en las páginas de la publicación para adultos.La otrora estrella infantil compartió en su cuenta de Instagram una de las imágenes que de la próxima edidicón estadunidense de la revista del conejito, con el tag "El desnudo es normal" (#NakedIsNormal), slogan que aparecerá en la portada de la publicación en su renovada etapa nudista.En la imagen en blanco y negro posa de espaldas a la cámara, apenas cubriendo su cuerpo con una sábana de seda, en lo que parece un balcón de la que podría ser la Mansión de Playboy, un lugar que frecuenta mucho por ser la futura esposa del hijo dueño.En el comentario de la foto menciona que escribió un ensayo corto, titulado La Mística Feminista.Byrne y Hefner Jr. se comprometieron en agosto de 2015, luego de que él voló a Londres para pedir su mano para matrimonio."Seré el primero en admitir que la manera en que la revista retrataba la desnudez era anticuada, pero la eliminación de todo fue un error. La desnudez nunca fue el problema porque la desnudez no es un problema. Hoy estamos recuperando nuestra identidad y reclamando quiénes somos", dijo Cooper Hefner en su cuenta de Twitter. Agregar a favoritos actriz

cine

harry potter

playboy

desnudo