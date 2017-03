Acuerdan crear red a favor de los migrantes Redacción

Como parte de su gira de trabajo en Chicago, el mandatario zacatecano se comprometió, a nombre de los 32 gobernadores del país, a pasar de la retórica y las buenas intenciones, a acciones contundentes a favor de los migrantes, motivo por el cual crearán una gran red para realizar acciones conjuntas.



En una reunión con el senador estadounidense Dick Durbin y otros legisladores mexicanos, resaltó que si México estuviera preparado, no hubiera habido migración masiva desde los años 50, y Zacatecas no tendría un millón y medio de zacatecanos en Estados Unidos.



Aseguró que en su asistencia a al Encuentro por la Defensa de las Comunidades Migrantes en esta ciudad ha aprendido más acerca de las necesidades de la población migrante, las nuevas políticas migratorias.



Por ello, se pronunció por abrir o mejorar las casas de migrantes y convertirlas en espacios comunitarios, generar información entre distintos estados y, de manera particular, "ir en contra de la omisión".



Añadió que los estados deben estar preparados en temas laborales, de salud, vivienda y, sobre todo, la reinserción de la gente que en determinado momento se fue por tradición, o por no encontrar posibilidades de desarrollo en México.



"Estoy convencido que nos está tocando vivir un momento histórico y puede ser para bien", agregó, al detallar que en Zacatecas se tiene una Secretaría del Migrante, dos diputados que representan a ese sector poblacional, y programas dignos de ser tomados en cuenta para extender a otros estados.





