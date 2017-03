Acuerdan reforzar el desarrollo cultural infantil Redacción

Lo anterior durante la reunión que encabezó Alfonso Vázquez Sosa, director general del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, instancia encargada de operar el programa de Desarrollo Cultural Infantil en la entidad.



Rangel Torrijo destacó la participación e interés del estado en trabajos y proyectos artísticos y culturales dirigidos a las diferentes infancias que existen en Zacatecas, pues la inclusión es uno de los ejes transversales de la Coordinación Nacional.



Por su parte, Vázquez Sosa agradeció a Edith Rangel su presencia y habló de la nueva estructura técnica de la Secretaría de Cultura federal, que obliga a esperar la toma decisiones para no modificar esquemas en pocos días.



Queremos trabajar -dijo la funcionaria- todos los proyectos desde un enfoque de derechos, donde las y los niños tengan participación directa e incluyan a quienes, por su condición social, de salud o discapacidad no tienen acceso a los bienes y servicios culturales.



Explicó que, a diferencia de otros fondos, éste desarrolla proyectos estatales, que son los que revisarán; pero también hace lo propio con iniciativas regionales en las que participan las entidades que conforman una región determinada, en este caso, Zacatecas pertenece a la Centro Occidente.



Los estados que participan en dicha región establecen y desarrollan proyectos en común, como el que ahora se lleva a cabo con el tema de migración, en trabajo de campo con niños agrícolas, jornaleros y migrantes.



En una reunión previa -refirió Edith Rangel- Zacatecas participó, a través del Instituto de Cultura, para acceder a proyectos nacionales, como el Encuentro Nacional de Teatro hecho por Niños y Niñas.



Posteriormente, las autoridades culturales federales y estatales firmaron el acta de Instalación de la Comisión de Planeación del Programa y se rindió un informe estadístico acerca de los proyectos de 2016 y fueron presentados los de 2017.



