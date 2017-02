Acusa empresario a alcalde de persecusión Alejandro Castañeda

Trujillo Juárez aseguró que el alcalde busca cerrar su negocio, Marietas Bulevar ubicado en la calle Zaragoza, y otros para otorgar los espacios a otras personas, y en su caso particular se trata de una afrenta personal que incluso ha llegado a la agresión física.



El empresario dijo que ha sido víctima del abuso policial por órdenes de Duque Torres, quien ha cerrado diversos negocios en lo que va de su administración de manera muy prepotente, y lo amenazó personalmente con cerrar su negocio.



Explicó que se levantaron firmas por un supuesto grupo de vecinos para clausurar el establecimiento, pero al corroborar las direcciones se encontró con que las personas viven a más de 4 kilómetros del lugar, donde coinciden licorerías y depósitos de cerveza.

Apuntó que en el ayuntamiento no le han querido recibir el pago de las anualidades por lo que tuvo que hacer un depósito al Tribuna de Justicia del Estado, ya que tiene un proceso legal para ampararse ante el cierre.



Alcalde niega todo

Por su parte Duque Torres en entrevista para Imagen negó que se trate de una persecución personal y dijo tener motivos de sobra para querer clausurar el Marietas Bulevar, pues “es un lugar que la gente de Morelos no quiere que siga funcionando”.

El alcalde dijo que el lugar adeuda multas por más de 50 mil pesos entre las que aparecen una por venta de alcohol a menores de edad y otra la falta de pagos de la anualidad correspondiente.

También descalificó las acusaciones de amenazas y agresiones físicas a Trujillo Juárez y agregó que la ciudadanía le ha pedido el cierre de los lugares “con ese tipo de giros turbios”.



