Acusan al cineasta Alfonso Arau de acoso y humillación

Según la agencia Ansa Latina, la actriz de 48 años, la ganadora de un premio Emmy por la serie Will & Grace, reveló en la Conferencia Makers de California que durante el segundo día de la filmación Arau la hizo permanecer largo tiempo desnuda, cubierta sólo por una sábana, que él destapó a su antojo, trtas notificarle que tenía que hacer una escena de cama con el protagonista Keanu Reeves que, destacó, no figuraba en el contrato. "La levantó, escaneó mi cuerpo y luego dejó caer la sábana encima de mí como un pañuelo usado... Se fue sin decir nada", afirmó.

También dijo que Arau la mantuvo así todo el día mientras caminaba alrededor de ella estudiando ángulos de cámara sin dirigirle palabra, más que para darle órdenes como "cúbrete el pezón" o "cúbrete el trasero".



"Me sentí violada", subrayó Messing, que actuó en películas como Celebrity, de Woody Allen, Mi Novia Polly junto a Ben Stiller y The Wedding Date.

"Todo fue un juego de poder. Y el objetivo fue degradarme", apuntó.

Pero eso no es fue todo, ya que Messing aseguró que Arau hizo comentarios negativos acerca de su físico. "¡Rápido traigan un cirujano plástico aquí, su nariz está arruinando mi película!'", recordó.

La actriz de 48 años indicó que, luego de todo el trauma que vivió, la única escena que quedó en la película fue una imagen de su espalda.







