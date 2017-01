Acusan anomalías en entrega de 29 concesiones Karina Navarrete

Estas anomalías pueden ser determinantes para cancelar estos 29 permisos, aseguró Paula Ortiz Medina, titular de la SFP.



De las 29 concesiones irregulares aproximadamente 14 fueron asignadas a servidores públicos, entre ellos a dos regidores de distintos municipios, además de 10 conferidas a familiares.



“Estamos hablando efectivamente de servidores públicos que no son de primer nivel, aquí concretamente tendríamos que revisar cuántos son de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, cuántos son de otras dependencia, incluso de servidores públicos municipales”, dijo Ortiz Medina.



Las irregularidades encontradas fueron debido a que no se elaboraron estudios técnicos; no existió la especificación en la convocatoria sobre cuántas concesiones serían otorgadas por modalidad y ubicación geográfica.



Además, hubo incumplimiento de los requisitos establecidos; no se documentó el proceso de notificación y no se realizó el estudio socioeconómico que marcaba la ley.



Jehú Eduí Salas Dávila, coordinador General Jurídico, aseveró que la revocación o anulación de las concesiones dependerá del Poder Judicial. Para este caso se valorarán los procedimientos de revisión y continuación de procesos de responsabilidad sustancial por parte de la SFP.



“La ley especial que regula el otorgamiento, revocación y extinción de concesiones, que es la ley de Transporte Público del estado, no establece como tal un impedimento para que los servidores públicos de otro rango que no sean de primer nivel pudieran acceder a una concesión de transporte”, explicó.



Aseveró que los casos de cada una de las 29 concesiones irregulares se trabajarán de manera individual por la coordinación General Jurídica en compañía de la Secretaría General de Gobierno y la DTTV a partir de este lunes 16 de enero.



“Es una responsabilidad de oírlos, de escucharlos y darles una garantía plena de audiencia, que tengan la oportunidad de defenderse y de aportar los elementos de prueba y alegatos que estimen convenientes”, explicó.



Algunos transportistas se habían quejado de la entrega de concesiones y exigían que se revisaran y se cancelaran varias que ya desde entonces consideraban irregulares.



En tanto, Miguel Rivera Villa, director de Transporte, Tránsito y Vialidad, calificó como un hecho histórico la revisión a las que realiza la Secretaría de la Función Pública a la entrega de concesiones del transporte público y adelantó que la dependencia a su cargo brindará todas las facilidades para que se realicen los procedimientos.



